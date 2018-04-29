"Путин по деньгам не стреляет": Луценко вскрыла важность транзита российского газа

Транзит российского газа украинской газотранспортной системой является гарантией национальной безопасности, поскольку Кремль сильно зависит от поступлений с продажи "голубого топлива" в Европу.

Об этом в эфире ObozTV заявила народный депутат, представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

"У нас торговые отношения с Россией остались в 2-3 направлениях. Это транзит и транспортировка газа. Давайте не забывать, что за транспортировку российского газа через украинскую ГТС в европейские страны Россия нам платит 2-3 миллиарда долларов, которые не лишние для украинского бюджета. И нужно помнить, что этот транзит – это гарантия безопасности украинской территории. Путин не будет обстреливать территорию, по которой текут российские деньги", - отметила парламентарий.

При этом она напомнила о том, что президент Петр Порошенко призвал провести инвентаризацию договоров с РФ для дальнейшей денонсации.

"Останется минимальное количество. Например, договора о признании украинских дипломов на той территории и российских на украинской территории. Это связано с украинцами, которые работают (в РФ. – Ред.). Договоров, которые связаны с транзитом. Наши фуры едут по дорогам России и этот транзит, это наша торговая безопасность", - констатировала нардеп.

Как сообщал "Обозреватель", ранее экономический эксперт Максим Праздников предположил, когда "Газпром" может отказаться от использования украинской ГТС.