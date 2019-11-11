Главная Новости
11 ноября • обновлено в 11:24
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Блоги - Новости политики

Лариса Волошина
Лариса Волошина
Український журналіст, публіцист Все статьи автора

Путін ображає Зеленського і нехтує ним

655 Читать материал на украинском

Є поняття психологічних кордонів. Воно застосовується до созалежних людей. Наприклад, є пара, де чоловік б’є жінку. В таких випадках психолог запитує жертву: "Де межа? Що агресор має зробити, щоб ви сказали: “Досить!”

У взаєминах Зеленського і Путіна можна бачити багато схожого. Путін каже президенту Зеленському: “Розводь війська”. І він виконує. Путін каже: “Ми не будемо зустрічатися в нормандському форматі”, а український президент продовжує виконувати вимоги агресора.

Новости
Дайте Зеленському трохи часу: Джек Ма про Україну, успіх та загрозу штучного інтелекту

Де межа, після якої президент Зеленський зрозуміє, що він може не виконувати забаганки Путіна? Що Путін особисто його ображає і нехтує їм. Коли Зеленський вийде із созалежних стосунків з президентом Росії Володимиром Путіним?

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Лариса Волошина Лариса Волошина
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Отвод войск на Донбассе
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Новости России
Источник
Источник: Facebook Лариси Волошиної
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
1
Смешно
1
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения