"Путин не смотрит на интересы!" Казарин рассказал, как добиться мира в Украине

Война Украины с Россией идет не за физическое выживание, а за вопросы, связанные с самоидентификацией и самоактуализацией. При этом главное ожидание украинского избирателя, как показывают результаты последних соцопросов, остается неизменным – он все также ждет мира.

Однако, в отличие от того же Путина, украинские политики, ориентируясь на социологию, не способны принять нужные решения, чтобы добиться прекращения войны. Таким мнением поделился журналист и публицист Павел Казарин на своей странице в Facebook.

"На одной чаше весов у обывателя бытовой комфорт и расходы госбюджета, общая тревожность и риски для жизни в случае новой мобилизации. А на другой лежат категории независимости и суверенитета, символический контур и национально-освободительная борьба", – приводит он пример.

Павел Казарин

А вот запрос на мир и может быть отражением этой ситуации, в рамках которой обыватель отлично понимает, какими издержками сопровождается война.

"Но при этом он не вполне улавливает, что именно ему достанется по итогу победы. Классическая история про синицу в руках и журавля в небе, которого, вдобавок, нужно еще суметь разглядеть?" – добавляет журналист.

И это принципиальный момент, особо подчеркивает он. Ведь если в стране повестку власти формирует социология, то ее руководство всегда будет сосредоточено на подобных тактических сиюминутных решениях, которые не предусматривают никаких дальновидных стратегий.

Однако именно смелость принимать непопулярные решения отличает политика от государственного деятеля.

"Это делает демократии уязвимыми перед авторитарными режимами. Потому что российское руководство не зависит от настроений своих избирателей. Оно может позволить себе не оглядываться на чужие желания – и сосредоточиться на своих собственных. И не скупиться в выборе средств и методов – и растягивать войну против Украины на годы и миллиарды", – утверждает публицист.

Тогда как украинское руководство, по его мнению, каждый раз вынуждено сдавать один и тот же экзамен – на последовательность и дальновидность, здравомыслие и ответственность.

"Потому что велик соблазн уступить сиюминутным желаниям – отправив в топку истории все то, что способно подарить стране шанс на будущее. И тогда следующему поколению придется начинать все с нуля", – подытожил Казарин.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Казарин заявил, что пока президент РФ Владимир Путин находится на своей должности, Украине будет трудно вести успешные переговоры по Донбассу и переписать Минские соглашения.

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