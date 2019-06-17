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Путин не дает спокойно спать? В ЕС разработали план действий по Черноморью

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Совет Европейского союза принял выводы относительно регионального сотрудничества ЕС в Черном море.

Так, отмечается важность использования новых возможностей для экономического развития, устойчивости и связи в регионе и за его пределами, сообщила пресс-служба Совета.

"Совет подтверждает свою давнюю приверженность укреплению процветания, стабильности и устойчивости в Черноморском регионе. Он подчеркивает возрастающее стратегическое значение Черноморского региона для ЕС и призывает к расширению участия ЕС в региональном сотрудничестве с инициативой "Черноморская синергия", - говорится в сообщении.

Путин не дает спокойно спать? В ЕС разработали план действий по Черноморью

Фокус

В то же время Совет заявил, что по-прежнему обеспокоен проблемами безопасности в Черноморском регионе.

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"Уважение международного права, в частности в отношении принципов независимости, суверенитета и территориальной целостности, Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву, включая свободу судоходства, а также политические решения ЕС и его политика непризнания незаконной аннексии Крыма имеют основополагающее значение для подхода ЕС к региональному сотрудничеству в Черноморском регионе", - заключили в Совете ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июня послы Европейского Союза приняли решение продлить еще на один год санкции, введенные за аннексию Крыма Россией.

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Черное море
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Маклауд Конрад
Маклауд Конрад
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Grin Ivan
Grin Ivan
Читали русскую народную сказку про Илью Муромца? А зря.Уже в те времена мы угнетали щеневмерликов: Соловей-разбойник был укроiнецЪ (шаровары, чуб, создание незаконных КПП на дороге, грабеж и мародёрство на Донбассе), а Муромец его шароварного киборга зубов лишил в крепость посадил. ! Цэ российска ахрессия!
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CARGO 100
CARGO 100
Ну шо, ххлы, вас пригласили участвовать в региональном сотрудничестве ЕС в Черном море?
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