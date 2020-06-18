Путин может устроить новую заварушку с водой в Крыму, – Пионтковский
Засуха в Крыму
Президент РФ Владимир Путин может устроить новую "заварушку" в оккупированном Крыму из-за подачи воды на полуостров.
Такое мнение в интервью "Апострофу" выразил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.
"В ситуации экономической катастрофы, когда еще не вылезли из эпидемиологической, в логике самого Путина устроить такую заварушку означает отвлечь внимание от всех проблем. Но он до конца не понимает, что реакция Запада на этот раз будет другая", – сказал он.
При этом Пионтковский отметил, что Москва не отважится начать вооруженный конфликт, ведь тогда это будет означать окончание режима в Кремле.
"Но в последнее время меня настораживают заявления украинского руководства относительно воды в Крым. Они начинают: "Крым оккупирован, оккупационная администрация отвечает за все, что там происходит, поэтому давать воду оккупантам – это значит поддерживать армию там". То есть звучат правильные заявления. А потом вбрасывается такой тезис: "Но, с другой стороны, мы же должны подумать, что там же наши – украинцы". Это подленькое лицемерие", – добавил политолог.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети рассказали, что в Крыму высыхают водохранилища. Так, Симферопольское заполнено всего на 25%, а всего нехватка воды на полуострове составляет почти 10 млн кубометров.
Также американские аналитики из центра The Jamestown Foundation считают, что в условиях острой нехватки пресной воды в Крыму Россия может попытаться прорвать водную блокаду полуострова, а пандемия коронавируса, когда каждая страна сейчас занята борьбой с инфекцией, – хорошая возможность для президента РФ Владимира Путина.
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров также заявил, что Путин может готовить новые военные действия против Украины под предлогом нехватки воды в Крыму.
В МИД Украины сообщили, что воду в аннексированный Россией Крым дадут только после деоккупации полуострова.