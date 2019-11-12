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12 ноября • обновлено в 08:15
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"Путин хочет мира": Назарбаев предложил президентам России и Украины встретиться в Казахстане

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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу президента России Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил 360tv.ru. Он добавил, что России не нужны украинские территории, в частности, Донбасс.

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"Я уже получил согласие Зеленского на тет-а-тет. Об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим, если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан", – заявил Назарбаев.

"Не надо думать, что Путин этого не хочет. Он хочет, чтобы там наступил мир. И мы все прекрасно понимаем, не эти территории России нужны, а совсем другие вещи. По другим причинам там оказались российские силовые структуры", – добавил он.

Назарбаев предложил президентам России и Украины встретиться в Казахстане

Назарбаев предложил президентам России и Украины встретиться в Казахстане

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД Украины считает, что Украина "загнала Россию в угол", решившись на разведение войск на Донбассе.

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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Бедный Зеля, Путин его съест :-)
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