"Путин хочет мира": Назарбаев предложил президентам России и Украины встретиться в Казахстане

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу президента России Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил 360tv.ru. Он добавил, что России не нужны украинские территории, в частности, Донбасс.

"Я уже получил согласие Зеленского на тет-а-тет. Об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим, если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан", – заявил Назарбаев.

"Не надо думать, что Путин этого не хочет. Он хочет, чтобы там наступил мир. И мы все прекрасно понимаем, не эти территории России нужны, а совсем другие вещи. По другим причинам там оказались российские силовые структуры", – добавил он.

Назарбаев предложил президентам России и Украины встретиться в Казахстане

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД Украины считает, что Украина "загнала Россию в угол", решившись на разведение войск на Донбассе.

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