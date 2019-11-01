"Путин будет делать все возможное!" Порошенко заявил о подлости России относительно Украины в НАТО

Россия и Кремль будут пытаться помешать Украине в получении Плана действий по членству в НАТО и перспективам полноправного членства в Альянсе. Украина должна продемонстрировать единство в этом важном вопросе.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время выступления на Львовском форуме-2019 в рамках сессии: "Милитаризация Крыму: вызовы для региона и НАТО", передает пресс-служба партии.

"Россия очень коварная. Россия будет делать все возможное для того, чтобы разрушить единство стран-членов Альянса. Путин будет ездить в Венгрию, будет отдельно вести переговоры с Данией о подписании соглашения о "Северном потоке – 2", будет отдельно вести переговоры с Францией о "украинских бандах" ...", – отметил Порошенко.

Петр Порошенко, Владимир Путин

"Посмотрите, сколько состоялось только за последние недели. И это еще не все. Попытка Венгрии заблокировать резолюцию Североатлантического совета и блестящая дипломатия послов – членов Североатлантического совета, которая позволила принять итоговую резолюцию", – добавил он.

"Но мы не имеем права оставить Путину ни одного шанса. Потому что сейчас под зонтиком разведения войск сложится впечатление – подождите, Россия же уже все сделала, а зачем же мы санкции держим против нее", – подчеркнул политик.

Он отметил, что говорил с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом о чрезвычайной важности на ближайшем саммите иметь вопрос ПДЧ Украине в повестке дня.

"Я не имею никакой иллюзии о том, что в декабре в Лондоне ПДЧ относительно членства в НАТО не будет предоставлен. Но мы должны подготовиться и не позднее 2023 Украина официально должна подписать ПДЧ, поскольку все страны, которые стали членами НАТО – стали членами исключительно через механизм ПДЧ", – также подчеркнул он.

Порошенко отметил, что не существует другого механизма, в том числе и Северная Македония также становится членом НАТО исключительно через механизм ПДЧ.

"И нам нужно определиться – или мы хотим ограничиться только разговорами, лишь отдельными программами сотрудничества, годовой программой, трастовыми фондами, помощью вооружением, помощью обучением", – сказал он и назвал опасным ныне распространенный тезис о том, что Украина должна сконцентрироваться на отдельных трех-четырех программах.

"Нет. Мы страна в состоянии войны. Мы страна, которая защищает не только свою землю, защищает не только ценности свободы и демократии, и платит за это наибольшую цену. Украина защищает восточный фланг НАТО", – подчеркнул Порошенко.

"И если кто-то из стран-членов будет думать, что это там где Украина решает какую-то свою задачу – это ошибка. Потому украинские воины сражаются за безопасность каждой страны-члена НАТО. Только с таким пониманием мы будем иметь эффективное сотрудничество с НАТО" , – добавил пятый президент Украины.

По его словам, именно поэтому очень важно важно, чтобы украинская власть наконец задекларировала те "красные линии", которые она не дожна пересечь. "Это правильный ответ на движение воинов, волонтеров, добровольцев "Нет капитуляции!". Потому что это шаг для единства страны. Это так как мы должны объединиться и сохранить Украину. Это ответ на те вызовы, которые стоят перед Украиной", – сказал он.

"Противостоять России может только сильная Украина, с сильной армией, с сильным сектором безопасности, модернизированной, объединенной, реформированной с мощной экономикой, имеет совершенно четкую перспективу – полноценного членства НАТО. За 70 лет существования НАТО ни на одну страну-члена Альянс не было осуществлено агрессию. Украина заработала это, когда отдала третий по величине ядерный потенциал, когда она сейчас с честью прошла сверхмощное испытания российской агрессией", – резюмировал он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Петр Порошенко заявил, что План действий по членству Украины в НАТО предусматривает не только добровольные обязательства по реформам, которые берет на себя Украина. Этот документ также предусматривает и обязательства Альянса перед Украиной по результатам выполнения требований ПДЧ.

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