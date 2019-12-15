"Путин боится Зеленского": в России объяснили провал Кремля на "нормандском саммите"

Президент России Владимир Путин боится таких людей, как украинский лидер Владимир Зеленский, потому и не смог реализовать свой план на "нормандском саммите".

Такое заявление сделал бывший депутат Государственной Думы РФ Илья Пономарев в эфире программы "Крим.Реалии" на Радио Свобода.

"Во-первых, Зеленский – иного возраста человек. Во-вторых, он харизматик. Путин очень боится харизматиков, это совершенно не его типаж людей. В-третьих, Путин – манипулятор, как КГБшниками, а Зеленский – манипулятор, как актер", – пояснил Пономарев.

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По его мнению, план Путина на встрече в нормандском формате не реализовался, поскольку Зеленский заманил его на встречу хитростью.

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"Мне кажется, что Владимир Александрович хотел обмануть Владимира Владимировича, заманив на эту встречу. Потому что, судя по всему, его команда играла в такие поддавки, делая вид, что они согласовали какие-то компромиссные вопросы", – добавил он.

Пономарев подчеркнул, что Путин не поехал бы на встречу без уверенности в большой победе, так как его собеседник слишком молод и неопытен.

Илья Пономарев объяснил провал Кремля на "нормандском саммите" Кадр из видео

"Думаю, что будет разбор полетов в Москве. Я так понимаю, что он уже начался в Париже. А оказалось, что Владимир Александрович не так прост", – подчеркнул он.

Ранее OBOZREVATEL писал, что после итогов "нормандского формата" единственным союзником Зеленского являются украинские патриоты, которые выступили против капитуляции. Такое мнение озвучил украинский журналист, публицист Виталий Портников.

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