"Пусть выгонят, если силенок хватит!" Дубинский "взбунтовался" против "Слуги народа"

Народный депутат Верховной Рады Украины от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский резко высказался о политике президентской партии, назвав ее "Слугой МВФ".

Соответствующий пост появился на странице заместителя председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в Facebook.

"Мне кажется, это более точное название для нашей партии", – пояснил он.

В комментариях к посту на вопрос о выходе из коалиции Дубинский ответил: "Я ж не списочник. Пусть сами выгонят, если силенок хватит".

Александр Дубинский facebook.com/dubinskyi

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Дубинский заявил, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка откладывает согласование текста подозрения одесскому активисту Сергею Стерненко, который убил человека при самообороне.

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