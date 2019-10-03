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3 октября • обновлено в 18:50
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"Пусть выгонят, если силенок хватит!" Дубинский "взбунтовался" против "Слуги народа"

2.8т Читать материал на украинском

Народный депутат Верховной Рады Украины от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский резко высказался о политике президентской партии, назвав ее "Слугой МВФ".

Соответствующий пост появился на странице заместителя председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в Facebook.

"Мне кажется, это более точное название для нашей партии", – пояснил он.

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В комментариях к посту на вопрос о выходе из коалиции Дубинский ответил: "Я ж не списочник. Пусть сами выгонят, если силенок хватит".

Александр Дубинский

Александр Дубинский

facebook.com/dubinskyi

"Пусть выгонят, если силенок хватит!" Дубинский "взбунтовался" против "Слуги народа"

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Дубинский заявил, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка откладывает согласование текста подозрения одесскому активисту Сергею Стерненко, который убил человека при самообороне.

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Персона
Александр Дубинский
Место
Украина
Теги
политика Партия Слуга народа МВФ Верховная Рада Украины
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