"Пусть тусят за колонами!" Притула ярко высказался о прорыве реваншистов Путина в Раду

Главным заданием большинства девятого созыва Верховной Рады Украины является недопущение антиукраинских действий со стороны "Оппозиционной платформы – За жизнь", которая будет второй по численности в новом парламенте.

Все, на что должна рассчитывать прокремлевская партия, – это на возможность занять насиженные их единомышленниками из прошлого созыва места за колонами в сессионном зале. Такую позицию озвучил украинский шоумен Сергей Притула в интервью журналистке Янине Соколовой для программы "Рандеву" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сергей Притула

"Я вижу идеальный союз, если те парламентские фракции, которые зайдут, сделают большинство не знаю из каких компонентов, но большая мечта, чтобы все те, кто создаст большинство, сделали все, чтобы этот блок ("Оппоплатформа". – Ред. )провел пять лет в парламенте там, где они привыкли. У них там за колонами намоленное место есть. Пусть они там себе тусят, заявляют какая плохая власть, плохие все остальные в праламенте. Но – не дать возможности им делать хоть что-то!" – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Притула заявил, что реванш прокремлевских сил в Украине стал возможен благодаря бездеятельности правоохранительной системы. Шоумен отметил, что даже те регионалы, которые покончили с собой, опасаясь ответственности за преступления, сейчас могли бы пожалеть о столь радикальном шаге. Ведь их коллеги так и остались безнаказанными.

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