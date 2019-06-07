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Пушилин заговорил о встрече с Зеленским: что известно

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Глава самопровозглашенной "республики ДНР" Денис Пушилин оценил возможность своей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Пушилина, "ДНР" открыты для общения с Киевом, но если диалог будет конструктивным. Об этом он сказал журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума, сообщают "РИА Новости".

"Мы всегда были за диалог, но диалог должен быть конструктивным. Встреча ради встречи не имеет смысла", — заявил глава "ДНР".

Денис Пушилин

Денис Пушилин

rueconomics.ru

По словам Пушилина, новый президент Украины якобы, продолжает политику двойных стандартов своего предшественника.

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"В очередной раз Украины пытается сделать РФ стороной конфликта и увести переговорный процесс из конструктивного русла. В реальности именно у украинского руководства нет никакого контроля над ВСУ, на чем мы неоднократно акцентировали внимание мировой общественности", — подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пушилина жестко унизили во время поездки в Россию. Также он заявил, что "республика" готова к прямому диалогу с Киевом, однако только на условиях оккупантов.

Кроме того, Пушилин подал заявление на получение паспорта Российской Федерации. Вместе с ним документы на гражданство РФ подала его любовница Виктория Талакина с сыном.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Денис ПушилинВладимир ПутинВладимир Зеленский
Место
УкраинаДонецк
Тег
война
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