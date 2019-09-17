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17 сентября • обновлено в 14:38
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Богдан назвал нардепов психами: генерал призвал вмешаться СБУ

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Заявление главы Офиса президента о том, что в пропрезидентской партии "Слуга народа" есть сумасшедшие и психически больные люди, обеспокоило украинского генерала.

"Если это так, то возникает вопрос, как осуществлялся подбор этих людей в список "Слуги народа", не сделано ли это намеренно, чтобы потом управлять этими людьми и создавать условия для установления в стране диктатуры одного лица", – заявил в комментарии OBOZREVATEL ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

Он подчеркнул: если действительно "в монобольшинстве присутствуют неадекватные люди", существует риск принятия законов, которые "причиняют вред национальной безопасности и национальным интересам Украины".

Народные депутаты Украины

Народные депутаты Украины

Фокус

Исходя из этого, генерал заявил: "Я лично считаю, что Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований, Генеральная прокуратура в границах своей компетенции должны исследовать этот вопрос. Очевидно, что должны подключаться и Министерство здравоохранения, и Министерство юстиции, и сам парламент, особенно демократическая оппозиция. Необходимо поднимать вопрос и внести ясность в эту ситуацию".

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"Это выглядит как шутка, но чиновники такого уровня должны отвечать за свои слова", – сказал Богдан.

Как писал OBOZREVATEL, в интервью ВВС-Украина глава Офиса президента Андрей Богдан сказал: "Там есть люди, которые ранее на рынке продавали фрукты, есть свадебные фотографы. Там разные люди. Часть нашей работы – это формировать из них команду... Есть там и сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества. Наука не установила, кто такой психически здоровый человек, у каждого из нас есть фобии, и у вас, и у меня. Есть эталон психически здорового человека. Кто-то себя чувствует животным – что мы можем сделать".

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персоны
Василий Богдан Андрей Богдан
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Служба безопасности Украины Генеральная прокуратура Украины Министерство здравоохранения Министерство юстиции Украины
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