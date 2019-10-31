"Прямо у генпрокурора!" Нардеп спалил переписку о "договорняке" по Дубневичу

Задержания народного депутата группы "За будущее" Ярослава Дубневича прямо в зале заседаний Верховной Рады не будет.

Об этом говорится в переписке нардепа от "Слуги народа" Андрея Задорожного. Фото сообщений в его телефоне показал в своем Facebook парламентский фотокорреспондент Ян Доброносов (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Ярослав Дубневич "112 Украина"

"Еще раз получили подтверждение, прямо у генпрокурора, что прямо в зале Дубневича задерживать не будут", – сказано в ней.

Судя по фото, этот месседж был написан Задорожным в чате "Зе!Депутат".

Напомним, 30 октября Регламентный комитет Верховной Рады признал законными, но не обоснованными представления ГПУ на Ярослава Дубневича, указав на отсутствие объективной стороны преступления.

Коррупционная схема Дубневича (Сайт НАБУ)

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!