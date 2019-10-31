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31 октября • обновлено в 12:23
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"Прямо у генпрокурора!" Нардеп спалил переписку о "договорняке" по Дубневичу

5.7т Читать материал на украинском

Задержания народного депутата группы "За будущее" Ярослава Дубневича прямо в зале заседаний Верховной Рады не будет.

Об этом говорится в переписке нардепа от "Слуги народа" Андрея Задорожного. Фото сообщений в его телефоне показал в своем Facebook парламентский фотокорреспондент Ян Доброносов (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

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Ярослав Дубневич

Ярослав Дубневич

"112 Украина"

"Еще раз получили подтверждение, прямо у генпрокурора, что прямо в зале Дубневича задерживать не будут", – сказано в ней.

Судя по фото, этот месседж был написан Задорожным в чате "Зе!Депутат".

"Прямо у генпрокурора!" Нардеп спалил переписку о "договорняке" по Дубневичу

Напомним, 30 октября Регламентный комитет Верховной Рады признал законными, но не обоснованными представления ГПУ на Ярослава Дубневича, указав на отсутствие объективной стороны преступления.

Коррупционная схема Дубневича

Коррупционная схема Дубневича (Сайт НАБУ)

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Ярослав Дубневич
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины
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an and
an and
Депутат и какие то поставки "гвоздей" к рельсам..значит все таки нет дыма без огня! А вор, как известно, должен сидеть не в депутатском кресле....а в зале суда. Там пусть и доказывает кто он и что он
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филипп филипыч
филипп филипыч
какие они все таки идиоты))
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