"Прямо у генпрокурора!" Нардеп спалил переписку о "договорняке" по Дубневичу

Задержания народного депутата группы "За будущее" Ярослава Дубневича прямо в зале заседаний Верховной Рады не будет.
Об этом говорится в переписке нардепа от "Слуги народа" Андрея Задорожного. Фото сообщений в его телефоне показал в своем Facebook парламентский фотокорреспондент Ян Доброносов (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Ярослав Дубневич
"112 Украина"
"Еще раз получили подтверждение, прямо у генпрокурора, что прямо в зале Дубневича задерживать не будут", – сказано в ней.
Судя по фото, этот месседж был написан Задорожным в чате "Зе!Депутат".
Напомним, 30 октября Регламентный комитет Верховной Рады признал законными, но не обоснованными представления ГПУ на Ярослава Дубневича, указав на отсутствие объективной стороны преступления.
Коррупционная схема Дубневича (Сайт НАБУ)
Как сообщал OBOZREVATEL:
17 октября генпрокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины IX созыва Ярослава Дубневича. Ему приписывают давление на руководство "Укрзалізниці", что привело к убыткам в сумме более 93 млн грн.
При этом также 29 октября к его брату, бывшему нардепу Богдану Дубневичу пришла с обыском САП.
Ранее "Укрзалізниця" передала правоохранителям материалы о миллионных убытках при закупке анкеров (элемент рельсового крепления) через фирмы экс-нардепов братьев Дубневичей.
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