Сивохо сбили с ног, а примирение закончилось дракой с "Азовом": как прошла презентация "мирного плана"

Презентация Национальной платформа единства и примирения закончилась грандиозным скандалом. После короткого выступления советника главы Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергея Сивохо несколько десятков ветеранов АТО, активистов и членов радикальных организаций сорвали мероприятие.

Не обошлось без потасовок и громких высказываний. В чем суть идеи Нацплатформы и как ее презентация закончилась скандалом – в материале OBOZREVATEL.

Что произошло на презентации платформы?

Потасовка. С участием представителей различных националистических организаций.

Изначально формат презентации предусматривал короткие выступления Сергея Сивохо и его помощников. После окончания этой части, приглашенный модератор, ведущий Андрей Куликов попытался передать слово в зал для вопросов.

В этот момент ветеран АТО и представитель "Азова" Сергей Тамарин с места обратился к Сивохо, обвинив его в сдаче украинских интересов и предательстве. Также активистов обеспокоила и фраза одного из спикеров Марины Хацаюк, которая во время выступления сказала не "в" Украине, а "на" Украины.

После нескольких минут перепалки ведущий объявил о завершении мероприятия, но участники презентации окружили Сивохо и начали спорить об его недавних высказываниях про "гражданскую войну" на Донбассе .

Параллельно к месту проведения презентации (конференц-хол КВЦ "Парковый") прибежали около 4-х десятков членов националистических организаций и вытолкали Сивохо из зала. После одного из толчков советник главы СНБО упал и тяжело поднялся. Благодаря сторонней помощи он покинул собрание.

К слову, в результате драки пострадали и другие присутствующие. К примеру, пресс-секретарь советника главы СНБО Марина Хацаюк, которую также толкали во время потасовки, находится в положении.

Прибывшие националисты около 10 минут давали интервью СМИ, а затем удалились. Полиция прибыла на место происшествия, когда все участники событий уже покинули помещение. По информации OBOZREVATEL, правоохранители увезли часть участников драки в отделение полиции.

Националисты покинули помещение до приезда полиции

Полицейский с автоматом

Прибывшая полиция

Сам Сергей Сивохо заявил, что те, кто сорвал его презентацию, "хотят не мира, а войны".

"Некоторым мир не нужен. Они хотят войны. Потому что, война — это бизнес и большие деньги. Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру. Мы продолжаем нашу работу и наш диалог. Спасибо, всем кто пришёл сегодня! Журналистам, нашим единомышленникам и партнерам!" – написал он в своем Facebook.

О чем конкретно говорил Сивохо?

Сказать что-то о формате работы платформы сейчас сложно. Ведь презентация была короткой и неполной. Суть идеи попытался рассказать сам Сергей Сивохо в сжатом финальном выступлении.

Вот основные тезисы:

Это не официальный орган, а некая площадка, куда приглашаются "все, кто хочет работать над объединением страны";

Какой-то отдельной стратегии или плана нет. Нацплатформа просит лишь начать разработку идеи;

Привлекать хотят лишь тех, кто "занимается гуманитарными" вопросами с обеих сторон;

Нужно создать некий "мирный хаб". Он должен быть как виртуальный, так и реальный;

Дословная цитата Сивохо: "Это просто нейтральное пространство для мирных жителей с обеих сторон линии соприкосновения, где они смогут общаться, вести общественные работы или получать административные услуги. Важно понимать, каким оно будет и где планируется создаваться. Это решаем мы вместе".

Пресс-релиз, который раздавали журналистам

Проще говоря – Нацплатформа не имеет пока конкретных идей (или их еще не озвучили), а является лишь площадкой. Сам Сивохо предлагает создать некий "хаб", правда, понять, чем именно он будет заниматься – пока сложно.

Также до конца непонятен и статус организации, имеет ли она юридическую силу и поддержку со стороны государства.

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