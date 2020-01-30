Против однополых браков и марихуаны: известный комик жестко высмеял Тимошенко

Известный комедийный ведущий Майкл Щур (Роман Винтонив) в эфире своей программы высмеял политику главы партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко, которая не так давно выступила против однополых браков.

Видео было опубликовано на странице "Телебачення Торонто". Ведущие посмеялись над тем, как быстро Тимошенко меняет свою риторику, выступая против легализации марихуаны в медицинских целях и проституции. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

"Проблема в том, что еще вчера Юлия Тимошенко неслась на блокчейн-электробайке, прокладывая новый курс. Но уже сегодня она вновь пересела в старую телегу, которую тянут три вола традиционных ценностей: запрет секс-работы, легких наркотиков и однополых браков", – говорится в передаче.

Ведущие подчеркнули, что единственное правило, которое является неизменным для Тимошенко – это быть в оппозиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тимошенко считает, что в Конституции Украины нужно закрепить традиционную семью, которую создают только мужчина и женщина.

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