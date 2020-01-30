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30 января • обновлено в 08:37
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Против однополых браков и марихуаны: известный комик жестко высмеял Тимошенко

4.7т
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Известный комедийный ведущий Майкл Щур (Роман Винтонив) в эфире своей программы высмеял политику главы партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко, которая не так давно выступила против однополых браков.

Видео было опубликовано на странице "Телебачення Торонто". Ведущие посмеялись над тем, как быстро Тимошенко меняет свою риторику, выступая против легализации марихуаны в медицинских целях и проституции. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

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"Проблема в том, что еще вчера Юлия Тимошенко неслась на блокчейн-электробайке, прокладывая новый курс. Но уже сегодня она вновь пересела в старую телегу, которую тянут три вола традиционных ценностей: запрет секс-работы, легких наркотиков и однополых браков", – говорится в передаче.

Ведущие подчеркнули, что единственное правило, которое является неизменным для Тимошенко – это быть в оппозиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тимошенко считает, что в Конституции Украины нужно закрепить традиционную семью, которую создают только мужчина и женщина.

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Автор
Екатерина Луговская
Персоны
Юлия Тимошенко Майкл Щур
Место
Украина
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Pooh Vini
Pooh Vini
Красава,подметил йулькино слабое место)
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Ш. Олег
Ш. Олег
Человеку с псевдонимом Щур простительно, конечно, многое, но есть вещи, которые даже он должен уяснить себе раз и навсегда: не бывает ЛЁГКИХ нapкотиков. И однoполых БРAКОВ тоже не существует в природе. Подобные отношения можно называть как угодно, но только не брaком, подразумевающим возможность продолжения рода.
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