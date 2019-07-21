"Против Министерства цензуры": в Союзе журналистов поставили условие Зеленскому

В Национальном союзе журналистов Украины (НСЖУ) в целом не возражают против предложения президентской партии "Слуга народа" упразднить Министерство информационной политики.

Однако новый регулятор должен пользоваться доверием украинского медиасообщества и не злоупотреблять своей властью в политических целях, заявил в эфире ObozTV глава НСЖУ Сергей Томиленко.

По мнению Томиленко, практически единственный позитив Министерства информационной политики – в том, что оно не превратилось в ведомство давления и цензуры.

"По крайней мере, Мининформ не превратилось в страшный "МинСтець". Хотя были определенные опасения, что это будет министерство провластной цензуры, давления и жесткого политического влияния. Но на сегодня самый большой плюс – что это не Министерство цензуры", – отметил он.

Кроме того, глава НСЖУ положительно оценил работу Мининформ по вопросам политзаключенных и ущемления прав украинцев в России и на оккупированных территориях.

"Но это единственный сегмент, который мы отмечаем как позитивный и системный. Очевидно, этого не достаточно для целого министерства", – сказал Томиленко.

Оценивая идею команды Зеленского ликвидировать или реорганизовать ведомство, он подчеркнул, что медиарегулятор в Украине должен быть независимым от власти.

"У журналистского и медиасообщества должно быть доверие, что данное министерство или регулятор исходит из государственных нужд, а не из необходимости поддерживать того или иного политического деятеля", – объяснил он.

"Мы не хотим, чтобы кто-то был "на подхвате" у провластной партии, осуществлял контроль и сводил счеты с критичными медиа… Ключевое – будет ли у нас доверие к этому медиарегулятору. Мы бы не хотели, чтобы это был просто новый инструмент для провластной силы расширить свои полномочия", – резюмировал глава НСЖУ.

В работе Мининформа отметили только один неоспоримый плюс mediananny.com

Как писал OBOZREVATEL, ранее о планах упразднить Министерство информационной политики объявил кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" и советник команды президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев. По его словам, это ведомство нужно "перезагрузить в ноль".

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