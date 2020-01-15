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15 января • обновлено в 12:43
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"Просто перестали стрелять?" Вятрович обратился в Минкульт из-за UATV

1.1т
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Депутат парламентской фракции партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович обратился к министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому с просьбой прояснить ситуацию с уничтожением иновещания в Украине.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, добавив соответствующие фото обращения.

"Не понимаю, зачем уничтожать иновещание. Похоже, что команда Зеленского решила "просто перестать стрелять" и в ответ на бомбардировку в информационной войне", – написал нардеп.

Вятрович обратился в Минкульт за UATV

Вятрович обратился в Минкульт за UATV

По словам Вятровича, телепрограммы на английском, арабском и других языках, которые транслировались на десятки стран мира, отныне больше не выходят. Якобы без уничтожения иновещания невозможно организовать вещание на оккупированных территориях.

"Причем, каким будет это вещание на оккупированных территориях – также неизвестно. Обратился к Владимиру Бородянскому, министру культуры, молодежи и спорта Украины с просьбой объяснить", - отметил нардеп.

Напомним, ведомство с 13 января остановило работу ряда редакций телеканала UATV. Ранее в министерстве решили создать на его базе русскоязычный телеканал для вещания на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Обращение Вятровича к Бородянскому

Обращение Вятровича к Бородянскому

Facebook \ Владимир Вятрович

Обращение Вятровича к Бородянскому

Обращение Вятровича к Бородянскому

Facebook \ Владимир Вятрович

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • О планах создать всемирный русскоязычный канал для борьбы с пропагандой сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

  • Инициатива моментально вызвала шквал критики и негодования со стороны Кремля и прокремлевских пропагандистов. Представитель МИД России Мария Захарова разозлилась и написала в своих социальных сетях о "безумие происходящего".

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Владимир Вятрович
Место
Украина
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фил филька
фил филька
упоротый вятрович не понимает, что если у канала рейтинг стремится к нулю то ты хоть усрись, но сделать ничего нельзя)
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