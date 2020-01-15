"Просто перестали стрелять?" Вятрович обратился в Минкульт из-за UATV

Депутат парламентской фракции партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович обратился к министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому с просьбой прояснить ситуацию с уничтожением иновещания в Украине.
Об этом он написал на своей странице в Facebook, добавив соответствующие фото обращения.
"Не понимаю, зачем уничтожать иновещание. Похоже, что команда Зеленского решила "просто перестать стрелять" и в ответ на бомбардировку в информационной войне", – написал нардеп.
Вятрович обратился в Минкульт за UATV
По словам Вятровича, телепрограммы на английском, арабском и других языках, которые транслировались на десятки стран мира, отныне больше не выходят. Якобы без уничтожения иновещания невозможно организовать вещание на оккупированных территориях.
"Причем, каким будет это вещание на оккупированных территориях – также неизвестно. Обратился к Владимиру Бородянскому, министру культуры, молодежи и спорта Украины с просьбой объяснить", - отметил нардеп.
Напомним, ведомство с 13 января остановило работу ряда редакций телеканала UATV. Ранее в министерстве решили создать на его базе русскоязычный телеканал для вещания на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.
Обращение Вятровича к Бородянскому
Facebook \ Владимир Вятрович
Обращение Вятровича к Бородянскому
Facebook \ Владимир Вятрович
Как сообщал OBOZREVATEL:
О планах создать всемирный русскоязычный канал для борьбы с пропагандой сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Инициатива моментально вызвала шквал критики и негодования со стороны Кремля и прокремлевских пропагандистов. Представитель МИД России Мария Захарова разозлилась и написала в своих социальных сетях о "безумие происходящего".
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!