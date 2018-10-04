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Виталий Шаповалов
Виталий Шаповалов
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Просто - Барна

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Жарти жартами, а це вже дійсно потребує втручання підлеглих Уляни Супрун. Нардеп Олег Барна вирішив виправдатися за те, що послав журналістів куди подалі і заявив про їхню "нетрадиційну орієнтацію".

До чого тут орієнтація, зрозуміти складно. Але, як то кажуть – що в кого болить, то про те й говорить. Олег Барна, до речі, мусолить цю тему – тему традиційної та нетрадиційної сексуальної орієнтації, вже не перший місяць. Навіть якийсь кумедний законопроект з цього приводу намагався протягнути через парламент.

Але якось не вийшло. З тих пір Барну як підмінили. Він бігає Радою у пошуках геїв. І перед тим, як відповісти на будь-яке питання, в першу чергу цікавиться орієнтацією інтерв'юєра. Так було і цього разу.

Хоча питання до слуги народу з Чортківського району Тернопільщіни стосувалося кнопкодавства, за яким його спіймали у сесійній залі.

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Так от, що стосується депутатських виправдовувань. Я так розумію, всю ніч Барна думав-думав. Думав. Думав. І знову думав... Над питанням, яку ж відмазку придумати, щоб і самому не виглядати повнісіньким бидлом, і від начальства не отримати на горіхи, і не лишитися без преміальних. Ніч напередодні сесійного засідання видалася непростою.

Зранку з трохи пом’ятим обличчям Олег Барна кинувся шукати журналістів у приміщенні парламенту, щоб через них пояснити суспільству причини своєї поведінки. Краще б він цього не робив.

Ну що тут скажеш окрім одного – Ігоре Валерійовичу, поздоровляємо! Вас депутат Барна привселюдно "на три букви" послав. Що скажете?

Суспільство цікавиться – відповість Барна за свої слова, чи ні? Та й стосовно цих погроз хотілося б почути відповідь, бажано від ГПУ та СБУ.

Переконуюся у мудрості колишнього прем'єра. Пригадуєте, як Арсеній Петрович, коли депутати скопом гамселили Олега Барну біля парламентської трибуни, влучно охарактеризував цього персонажа: "Ну, дебілів багато, ну що".

Не відняти, не додати. А що стосується кнопкодавства, то "депутат-матюк", а саме так після інциденту його охрестили кореспонденти, офіційно заявив – кнопкодавив, кнопкодавлю і буду кнопкодавити. Тому що це потрібно країні…

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Автор
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Темы
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Персона
Олег Барна
Место
Украина
Объекты
Верховная Рада УкраиныБПП
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Самый умный-казак Гаврилюк, не выебывается,не скандалит, давит тихенько на кнопочки и гроши получает. Справжний украинец-патриот
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