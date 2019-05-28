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Пропажа техники в АП: всплыла информация о происхождении оборудования

1.9тЧитать материал на украинском

Техника для ситуационной комнаты в Администрации президента Украины, вокруг пропажи которой разгорелся скандал, была собрана из нескольких источников, в частности, из ЦИК и НБУ.

Об этом еще в 2018 году в интервью УП заявлял экс-заместитель главы АП Петра Порошенко Дмитрий Шимкив. При этом он отмечал, что данная комната "имеет всю инфраструктуру, как в Белом доме".

"Очень часто говорят – а как же вы искали это оборудование? Мы пошли, посмотрели, кто вообще закупал в стране большие серверы и что они с ними делают. Выяснилось, что ЦИК когда-то на выборы купила большую стойку "железа". Я спрашиваю, а где это? И оно стоит в "Укртелекоме". Вам надо? Нет. Мы пишем запрос и нам передают. Супер, сервер уже нашли", – рассказал Шимкив.

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Иллюстрация. Администрация президента

Иллюстрация. Администрация президента

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"Потом НБУ уменьшал количество отделений, в них оставалось "железо". Мы спросили у Нацбанка, у вас там будет что-то? Да, будем раздавать, аукционы, пишите заявку. Мои ребята поехали, посмотрели, что там у них. Говорят – классно, вот это и это мы хотим взять. Можно? Можно. Государство все равно уже потратило средства. То есть мы искали, где только можно найти оборудование. А дальше специалисты все правильно собирали", – добавил он.

Помимо этого, в интервью Шимкив рассказывал, что в комнате есть возможность подключения к открытым и закрытым источникам информации.

С помощью специального оборудования она защищена от прослушивания и, если его включить, может "превратиться в закрытый бункер".

"Знаете, в чем смысл ситуационной комнаты? На многих различных экранах выводится информация. Вы сразу видите положение дел. Люди все обсуждают, а на экранах есть цифры, факты, оперативная информация и так далее", – объяснял он, отмечая, что подобные технологии значительно увеличивают эффективность принятия решений.

Дмитрий Шимкив

Дмитрий Шимкив

УП

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, бывший министр финансов Александр Данилюк обнародовал видео, в котором показал пустые стены и стеллажи ситуативной комнаты АП, рассказав о пропаже мониторов и серверов.

Пропажа техники в АП: всплыла информация о происхождении оборудования

Скрин видео Александра Данилюка

В ответ на это бывший пресс-секретарь пятого президента Украины Святослав Цеголко заявил, что всю технику Петр Порошенко арендовал на личные средства. После завершения его каденции мониторы и сервера были возвращены арендодателю.

Кроме того, Цеголко утверждает, что конфиденциальной информации на серверах сохранено не было.

Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов в свою очередь подчеркнул, что техника в главном ситуационном центре СНБО "находится под надежной охраной и работает в штатном режиме".

Ситуационный центр в СНБО

Ситуационный центр в СНБО

facebook.com/oleksandr.turchynov

Как писал OBOZREVATEL, ранее Данилюк назвал главную цель работы в СНБО и рассказал, что команда президента Зеленского не пойдет на дефолт Украины. Он также анонсировал дальнейшее сотрудничество страны с МВФ.

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Персоны
Дмитрий Шимкивэкс-министр Александр ДанилюкПетр Порошенко
Место
Украина
Теги
Администрация Президентаскандалыполитика
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Шевченко Николай
Шевченко Николай
Серьезные дядьки спрятали девайсы для мужиков от хулиганистой шпаны, которые все равно посчитают это никому не нужными железками и продадут
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Николаева Екатерина
Николаева Екатерина
Огpомноe спаcибo томy, кто пoкaзaл мне пpeкpаcный сaйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁yvgbodt Просто пpoйдя опpос пoлучилa пoчти пoлyгодoвyю зapплатy)) Пользуйтecь, пока eщe eсть вoзможнoсть=)
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