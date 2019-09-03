Прогулы и кнопкодавство: Рада проголосовала за важнейший законопроект

Верховная Рада направила в Конституционный суд законопроект №1027 о лишении нардепов полномочий за неперсональное голосование (кнопкодавство) и прогулы.

За внесение изменений в ст.81 Конституции проголосовали 279 народных депутатов во время заседания во вторник, 3 сентября.

Законопроект был инициирован президентом Украины Владимиром Зеленским 29 августа, который предложил таким образом дополнить перечень случаев досрочного прекращения полномочий народного депутата.

"Слуга народа" отдала за этот законопроект 240 голосов, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 15, "Батькивщина" - 14 голосов, и еще 10 голосов набралось от внефракционных.

"Европейская солидарность", "Голос" и фракция "За будущее" проект не поддержали - 0 голосов "за".

Заседание Рады 3 сентября скриншот

Заседание Рады 3 сентября скриншот

Заседание Рады 3 сентября скриншот

Так, причинами досрочного прекращения полномочий народного депутата указывается следующее:

Кнопкодавство - неперсональное голосование народного депутата, факт которого должен устанавливать суд.

Прогулы - отсутствие без уважительных причин на трети пленарных заседаний Рады или комитетов парламента в течение одной сессии. В таком случае полномочия нардепа прекращает Верховный суд.

Переезд в другую страну для постоянного проживания и прекращение гражданства Украины. В таком случае его полномочия прекращает Верховная Рада.

Депутатам, которые решат сложить полномочия, предлагается самостоятельно объявлять заявление в Верховной Раде, а не писать его на имя спикера, как раньше. Кроме того, в случае смерти народного избранника, его полномочия прекращаются автоматически без решения парламента.

ВАЖНО: согласно ст. 81 Конституции оснований лишения мандата нардепа сейчас семь: личное заявление, обвинительный приговор суда, признание человека недееспособным либо пропавшим без вести, прекращение гражданства или эмиграция, возникновение не совместимых с должностью народного депутата обстоятельств, невхождение во фракцию своей партии или выход из нее, а также смерть.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 сентября Верховная Рада приняла историческое решение – проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности. Законопроект поддержали 373 нардепа.

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