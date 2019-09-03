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3 сентября • обновлено в 20:40
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Прогулы и кнопкодавство: Рада проголосовала за важнейший законопроект

6.6т Читать материал на украинском

Верховная Рада направила в Конституционный суд законопроект №1027 о лишении нардепов полномочий за неперсональное голосование (кнопкодавство) и прогулы.

За внесение изменений в ст.81 Конституции проголосовали 279 народных депутатов во время заседания во вторник, 3 сентября.

Законопроект был инициирован президентом Украины Владимиром Зеленским 29 августа, который предложил таким образом дополнить перечень случаев досрочного прекращения полномочий народного депутата.

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"Слуга народа" отдала за этот законопроект 240 голосов, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 15, "Батькивщина" - 14 голосов, и еще 10 голосов набралось от внефракционных.

"Европейская солидарность", "Голос" и фракция "За будущее" проект не поддержали - 0 голосов "за".

Заседание Рады 3 сентября

Заседание Рады 3 сентября

скриншот

Заседание Рады 3 сентября

Заседание Рады 3 сентября

скриншот

Заседание Рады 3 сентября

Заседание Рады 3 сентября

скриншот

Так, причинами досрочного прекращения полномочий народного депутата указывается следующее:

Кнопкодавство - неперсональное голосование народного депутата, факт которого должен устанавливать суд.

Прогулы - отсутствие без уважительных причин на трети пленарных заседаний Рады или комитетов парламента в течение одной сессии. В таком случае полномочия нардепа прекращает Верховный суд.

Переезд в другую страну для постоянного проживания и прекращение гражданства Украины. В таком случае его полномочия прекращает Верховная Рада.

Депутатам, которые решат сложить полномочия, предлагается самостоятельно объявлять заявление в Верховной Раде, а не писать его на имя спикера, как раньше. Кроме того, в случае смерти народного избранника, его полномочия прекращаются автоматически без решения парламента.

ВАЖНО: согласно ст. 81 Конституции оснований лишения мандата нардепа сейчас семь: личное заявление, обвинительный приговор суда, признание человека недееспособным либо пропавшим без вести, прекращение гражданства или эмиграция, возникновение не совместимых с должностью народного депутата обстоятельств, невхождение во фракцию своей партии или выход из нее, а также смерть.

Прогулы и кнопкодавство: Рада проголосовала за важнейший законопроект

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 сентября Верховная Рада приняла историческое решение – проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности. Законопроект поддержали 373 нардепа.

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