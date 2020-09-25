Проект приказа о штрафах для ВСУ на Донбассе "откорректирован", – Безуглая

Проект приказа №330, которым якобы предлагали вводить штрафы для украинских военных на Донбассе за открытие ответного огня в сторону "Л/ДНР", был откорректирован.

Об этом сообщила нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая в пятницу, 25 сентября, ссылаясь на представителей Министерства обороны, передает Укринформ.

"Его [приказа №330] не существует. То есть, это был проект, мы тоже имели предостережение к нему, он не был совсем корректным. Там переделали совсем другой приказ. Идея была заложена вполне понятно, тем не менее, сформулирована, особенно в чернетке, которая попала на обозрение, некорректно, и комитет по этому единогласный... То, что было сделано некорректно, исправлено, представители Министерства обороны доложили... Соответственно сейчас ситуация скорректирована", – рассказала Безуглая.

Депутаты попросили Министерство обороны в дальнейшем советоваться с профильным комитетом по любым решениям, "которые являются глобальными и влияют на восприятие граждан", чтобы не было ошибок даже на этапе проектирования тех или иных решений.

Как писал OBOZREVATEL, ранее журналист Юрий Бутусов сказал, что министр обороны Андрей Таран якобы приказал штрафовать и лишать премий военнослужащих ВСУ за ведение ответного огня по российским оккупантам на Донбассе.

По его словам, документ был доведен во все воинские части на фронте и вызвал возмущение среди украинских воинов.