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21 ноября • обновлено в 10:34
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"Продолжить санкции!" Порошенко провел важный разговор с Меркель

1.3т
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Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как парламентарий отметил на своей странице в Facebook, встреча с канцлером состоялась накануне "нормандского саммита" в Париже.

Политик отметил, что в разговоре с Меркель в очередной раз подчеркнул важность продолжения санкций против России.

Петр Порошенко встретился с Ангелой Меркель

Петр Порошенко встретился с Ангелой Меркель

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"Важный разговор с Ангелой Меркель накануне "нормандского саммита" в Париже. В очередной раз подчеркнул, что санкции против России, как страны агрессора должны быть продлены до восстановления территориальной целостности Украины", - отметил Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что участники переговоров в "нормандском формате" должны добиваться от России обязательного выполнения безопасностного пакета Минских соглашений и не доверять словам президента РФ Владимира Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • сначала СМИ сообщили, что Зеленский и Путин могут встретиться в рамках саммита стран "нормандской четверки" 24 или 26 ноября.

  • В Кремле опровергли обе даты, заверив, что встреча должна состояться до конца года.

  • Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что встреча в "нормандском формате" состоится в конце ноября.

  • 15 ноября пресс-служба Офиса президента Украины сообщила, что саммит в "нормандском формате", в рамках которого должны встретиться президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, состоится 9 декабря в Париже.

  • В Кремле подтвердили, что саммит в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже. В рамках подготовки к нему у президента России Владимира Путина на 18 ноября запланирован телефонный разговор, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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Автор
Глеб Иванов Глеб Иванов
Персоны
Петр Порошенко Ангела Меркель
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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hunt andres
hunt andres
Меркель не послала борова nach? Чего-чего вы собираетесь добиться от России? Это украина должна выполнить пункты Минских соглашений. А вот Россия вместе с Германией и Францией проследят за их выполнением. Никак не дойдет до жопоголовых, что Россия не сторона конфликта?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ну так для санкций и был создан проект "Украина-антироссия". Пэдpo-компрадор делает, что должен. Всей украинской "элите" абсолютно наплевать, что будет с Украиной, они играют свою роль.
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