"Продолжить санкции!" Порошенко провел важный разговор с Меркель

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Как парламентарий отметил на своей странице в Facebook, встреча с канцлером состоялась накануне "нормандского саммита" в Париже.
Политик отметил, что в разговоре с Меркель в очередной раз подчеркнул важность продолжения санкций против России.
Петр Порошенко встретился с Ангелой Меркель
"Важный разговор с Ангелой Меркель накануне "нормандского саммита" в Париже. В очередной раз подчеркнул, что санкции против России, как страны агрессора должны быть продлены до восстановления территориальной целостности Украины", - отметил Порошенко.
Напомним, ранее Порошенко заявил, что участники переговоров в "нормандском формате" должны добиваться от России обязательного выполнения безопасностного пакета Минских соглашений и не доверять словам президента РФ Владимира Путина.
Как сообщал OBOZREVATEL:
сначала СМИ сообщили, что Зеленский и Путин могут встретиться в рамках саммита стран "нормандской четверки" 24 или 26 ноября.
В Кремле опровергли обе даты, заверив, что встреча должна состояться до конца года.
Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что встреча в "нормандском формате" состоится в конце ноября.
15 ноября пресс-служба Офиса президента Украины сообщила, что саммит в "нормандском формате", в рамках которого должны встретиться президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, состоится 9 декабря в Париже.
В Кремле подтвердили, что саммит в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже. В рамках подготовки к нему у президента России Владимира Путина на 18 ноября запланирован телефонный разговор, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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