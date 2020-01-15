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15 января • обновлено в 23:02
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"Ухандохали экономику, плана нет!" Слили продолжение скандального разговора Гончарука

11.8т
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В сети появилась вторая часть скандального разговора якобы премьер-министра Украины Алексея Гончарука, в котором он обсуждает экономическую ситуацию в стране.

Аудиозапись, опубликованная в формате ролика, была обнародована в среду, 15 января, на новосозданном YouTube-канале "Как обмануть президента" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Надо подумать, как мы это срежисируем. Давайте ответим на вопрос, как мы с этим справляемся. Вот ответа... у нас нету", – сказал якобы премьер.

Новости
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Алексей Гончарук

Алексей Гончарук

tva.ua

"Если посмотреть на нашу [...], то там сейчас все такие мысли: вот у нас в 4-м квартале просядет экономический рост. Вот он будет 4 и 4... а сейчас будет по некоторым оценкам 2. И "ухандохали" экономику, понимаете", – продолжил мужской голос, похожий на голос Гончарука.

Снижение экономического роста, по словам собеседника, создает у президента Украины впечатление неконтролируемости ситуации.

"...Мы не понимаем, у нас нет планов. А у вас его реально нет", – также слышно фразу, начало которой автор ролика, вероятно, обрезал.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 января в сети появились аудио разговоров якобы Алексея Гончарука, заместителя главы Нацбанка Екатерины Рожковой и министра финансов Оксаны Маркаровой. Они обсуждали курс доллара в Украине и экономические вопросы перед встречей с главой государства Владимиром Зеленским.

Если верить опубликованным материалам, то премьер отличился несколькими громкими заявлениями. Он якобы говорил, в частности, о том, что Зеленский мало что понимает в экономике.

Также в сети заявили, что премьер якобы написал заявление об отставке. В ОП опровергли информацию.

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Автор
Богдана Васильченко
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
скандалы политика видео Кабинет министров Украины
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