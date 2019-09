"Продолжайте!" Трамп призвал Зеленского "подружиться" с Путиным

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Украина и Россия смогут самостоятельно решить "проблемы в отношениях".

Об этом Трамп заявил на встрече с лидером Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке в среду, 25 сентября, перед журналистами.

Трамп заявил, что верит – Зеленский встретится с главой РФ и сможет провести эффективные переговоры.

"Я надеюсь, что вы и президент Путин сможете собраться вместе и решить проблемы", - сказал Трамп.

"Вы недавно добились прогресса в отношениях с Россией. И продолжайте делать это", - добавил он.

