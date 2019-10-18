Продажа земли: Тимошенко жестко высказалась о протягивании законопроекта

Протягивание законопроекта о распродаже сельскохозяйственной земли вопреки воле народа и Регламента ВРУ неприемлемо.

Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления с трибуны парламента. Политик возмутилась тем, как аграрный Комитет ВРУ пытается за закрытыми дверями, за спиной у народа решить судьбу украинской земли (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, пояснила парламентарий, заседание комитета по рассмотрению земельных законопроектов должно было состояться сегодня в 14.30, и представители комитета и общественности намеревались принять в нем участие. Вместо этого его спешно провели утром, сообщив только сторонникам распродажи земли, заметила политик. На нем принято было решение "о поддержке законопроекта, который дает право продавать землю иностранцам и в размере – более 210 тыс. гектар в одни руки".

Тимошенко поблагодарила председателя ВРУ, который собрал лидеров фракций и дал возможность обсудить соответствующий вопрос.

Юлия Тимошенко в Верховной Раде Пресс-служба партии "Батькивщина"

"По совместному решению председателей фракций и руководства парламента утреннее тайное собрание отдельных членов аграрного комитета признано нелегитимным. Полноценное заседание комитета с участием всех неравнодушных состоится на следующей пленарной неделе", – отметила она.

Председатель партии напомнила, что, согласно последним социологическим рейтингам, 73% граждан выступают поты продажи земли, 81% против продажи иностранцам, более 70% – за проведение референдума.

"Это сигнал от общества!" – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.

Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $ 700 млн до $ 1500000000 ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

Ранее лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступила против моратория на землю и заявила, что замли должна принадлежать тем, кто на ней живет и работает, – украинском, и приносить деньги в украинский бюджет.

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