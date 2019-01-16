Поки у нас іде нескінченна балаканина на тему "Хто з потенційних кандидатів у президенти – найгірший варіант для України?", китайці працюють. І поки ми сперечаємося, вони тишком нишком в прямому сенсі цих слів отримують гроші з повітря.

Ні, той факт, що в цих питаннях наші політики здатні дати фору будь-кому, ніхто навіть не ставить під сумніви. Їх передвиборчі обіцянки – тому наочне підтвердження. Обіцянки, які лунають раз на 4-5 років, які схожі одна на одну, як близнюки.

Але мова зовсім не про них. Так от, китайці. Згідно з повідомленням сайту "Хуаньцюван", минулого року китаєць Ян Цзе спромігся продати 470 тисяч банок… з повітрям, на загальну суму близько 600 тисяч доларів. Нафталінова вигадка фантастів стала реальністю!

Почитав я інтерв’ю з тим китайцем, і народилася у мене в голові одна здогадка. А чи не працював цей Ян Цзе до отримання китайського громадянства десь на Печерських пагорбах? Бо його бізнес з продажу повітря в банках ну дуже схожий на те, чим чверть століття займається наша, прости господи, політична еліта.

Вони продають те, що не можна помацати руками, і він продає те, що не можна помацати. Вони розповідають про свою неперевершеність, і він розповідає про чарівні цілющі якості свого товару. Вони не дають жодних гарантій. І він також нічого не гарантує. І в нього, і в них, як тільки тара скривається, те, що знаходиться всередині, миттєво змінює свої якості – в залежності від оточуючої середи.

Різниця лише в нюансах. Китаєць, на відміну від наших політиків, відверто визнає, що його бізнес – це звичайний жарт. А ще китайцю навіть в голову не може прийти думка заради збільшення кількості покупців свого товару з’їздити за тридев’ять земель непроханим гостем до іншого продавця повітря, аби зробити з ним селфі.

Сподіваюсь, ви вже в курсі. Співробітники спеціального прокурора США Роберта Мюллера розпочали перевірку членів української делегації, які були присутні на інавгурації президента Дональда Трампа в січні 2017 року.

Перевірка триває. Як зазначає видання The New York Times, на інавгурації і приурочених до неї заходах були присутні 12 українських політиків і бізнесменів. Під "приуроченими до інавгурації заходами" мається на увазі президентський бал, ціна входу на який починається з 25 тисяч доларів.

Та справа ж тут зовсім не у вартості квитків. То таке, може вони чиюсь нирку продали заради цього балу. Справа в тому, що спецпрокурор Сполучених Штатів впевнений – наші люди приперлися на інавгурацію не тільки заради селфі. І про це він і говорить майже відкритим текстом.

За версією слідства, хтось з тих дванадцяти приїхав лобіювати інтереси Кремля, хтось власні бізнесові та політичні інтереси. Хтось привіз цікаві, на його думку, пропозиції, аби спробувати втюхати їх новообраному президенту США. Отже, скандал може вийти міжнародним. І це як раз напередодні великих передвиборчіх перегонів.

Поки що ні про кого конкретно мова не іде. Просто розповсюджена через ЗМІ інформація носить традиційний натяк. Мовляв – не слід думати, що ви найрозумніші. Ті, кому треба, все про вас знають – навіть більше, ніж ви того можете уявити. Поки що та сама політично-бізнесова дюжина туристів уникає відповідей на питання з цього приводу. Але все одно рано чи пізно все таємне стане наявним.

Новости Мексиканский вояж нардепа і олігарха

От так потихеньку полегеньку, а скоро вони всі будуть сидіти на чиємусь гачку. Хтось тут, маючи за плечима карну справу, хтось у Московії – як ФСБшний "дятел", хтось у Вашингтоні – як точно такий же "дятел", тільки ЦРУушний. А потім підуть стінка на стінку. Така собі "битва дятлів" навколо корита.

А китайці, тим часом, продовжують працювати. Вони хоч і повітрям торгують, але судячи за результатами – доволі ефективно. Принаймні бігати світом у пошуках кредитів не доводиться. Самі готові давати.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram