Продан vs Насиров: двойное дно украинских антикоррупционеров

4 декабря 2018 украинское общество узнало о том, что Соломенский районный суд г. Киева отпустил экс-исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Украины Мирослава Продана, которого правоохранительные органы подозревают в незаконном обогащении, на поруки.

В то же время, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины просили у суда назначения подозреваемому меры пресечения в виде ареста с альтернативой залога в более 89 млн грн, пишет в своей статье на site.ua блогер Ирина Лисняк.

Мирослав Продан, Роман Насиров site.ua

И просили вполне обоснованно. Ведь сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины и следователями была собрана основательная доказательная база, которая беспрекословно указывает на незаконное обогащение руководителя ДФС.

Среди найденного оперативниками имущества, происхождение которого Мирославу Продану теперь придется объяснять, есть и целый жилой комплекс в г. Винница, и шикарные виллы в Турции, и апартаменты на берегу моря в г. Одесса, и имение под Киевом, и престижные автомобили, и еще многое другое. Детальное описание незадекларированных Проданом объектов, принадлежность которых последнему обоснованно доказывается правоохранителями, выложено в сети YouTube:

Неопровержимость доказательств даже для Продана была настолько очевидной, что накануне вручения ему подозрения 15 ноября 2018, экс-руководитель ГФС убегает за границу, опасаясь быть задержанным и переданным в суд, который, с большой вероятностью выберет ему меру пресечения в виде ареста.

По возвращении беглеца в Украину, который в итоге так и не предоставил правоохранителям и суду надлежащих доказательств пребывания на лечении за границей, суд все же принимает решение об освобождении подозреваемого на поруки ряда народных депутатов Украины, среди которых народные депутаты Николай Паламарчук, Геннадий Ткачук, Николай Кучер Максим Курячий и Вадим Денисенко.

Как справедливо отметил общественный деятель Антон Малеев, "это событие" втихаря "прошло без внимания гражданского общества - не было громких заявлений, топовые аналитики не писали об этом пространные расследования, не выступала и с громкими заявлениями нынешняя демократическая оппозиция в Верховной Раде". И действительно, с момента появления в украинских СМИ информации о возможном задержании Мирослава Продана, общество не услышало по этому поводу ни одного заявления от известных "антикоррупционеров" Лещенко, Найема, Соболева, Шабунина и других.

Сергей Лещенко site.ua

Чего нельзя сказать о деле коллеги по цеху Продана – Романа Насирова. Напомним, что уголовное производство по председателю Государственной фискальной службы Украины зарегистрировало Национальное антикоррупционное бюро Украины, а 5 марта 2017 года тот же Соломенский районный суд города Киева выбирал подозреваемому меру пресечения. Тогда под зданием суда состоялись массовые акции протеста, которые сопровождались громкими заявлениями народных депутатов Сергея Лещенко, Мустафа Найема, Юрия Деревянко, Егора Соболева, Семена Семенченко, экс-прокурора Давида Сакварелидзе, представителей "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина и "Автомайдана" Алексея Гриценко, который на тот момент был председателем Совета общественного контроля при НАБУ, и др. Собравшиеся требовали избрания меры пресечения экс-главе ДФС в связи с выдвинутыми против него Национальным антикоррупционным бюро обвинениями.

Суть обвинений заключалась в принятии "задним" числом решений по рассрочке уплаты рентных платежей, при отсутствии обоснованных оснований и после наступления установленных дат уплаты ренты компаниями, в результате чего вроде Насиров нанес государству ущерб на сумму около 2 миллиардов гривен. Правда, никаких основательных доказательств (в отличие от дела Продана) получение председателем ДФС Насиров взяток или преступного сговора между выгодоприобретателями и чиновником с целью незаконного обогащения, или доказательств самого незаконного обогащения государственного служащего детективы НАБУ в суд так и не предоставили.

Несмотря на то, что, как и в судебном заседании об избрании меры пресечения Продану, ряд народных депутатов Украины заявили о желании принять Насирова на поруки, 8 марта 2018 Соломенский суд Киева избрал уже отстраненному от должности председателю ДФС Насирову меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в сумме 100 миллионов гривен.

Роман Насиров site.ua

Следовательно, в случаях с фактически одинаковыми фигурантами, мы видим существенные различия, которые заключаются не только в собранной правоохранителями доказательной базы, но и в информационном сопровождении и личной заинтересованности отдельных представителей украинского политикума и общественной среды в результатах рассмотрения указанных дел судами.

Возникает вполне логичный вопрос: если в случае с Насиров ряд народных депутатов и общественных деятелей, которые называют себя антикоррупционерами, готовы были рубашки на себе рвать, чтобы посадить коррупционера за решетку, то почему в случае с Проданом, который занимает такую же должность и совершил тяжелые коррупционные преступления, в подтверждение чего правоохранителями собрана доказательная база, в разы более существенная той, что в деле Насирова, эти же народные депутаты и общественные деятели молчат, как в рот воды набрали? Где Лещенко, Найем, Деревянко, Соболев, Семенченко, Сакварелидзе? Где "Центр противодействия коррупции" Шабунина вместе с "Автомайданом" Гриценко? Возможно коррупция Насирова чем-то отличается от коррупции Продана? Или Продан украл меньше Насирова? А может дело в том, что за Мирославом Проданом горой стоит премьер-министр Украины Владимир Гройсман?

На самом деле все гораздо прозаичнее. Просто задачей всего перечисленного "антикоррупционного" блока является не борьба и преодоление коррупции в Украине. Его основной функцией является информационное сопровождение и поддержка деятельности директора НАБУ Артема Сытника и отстаивание интересов новосозданного "антикоррупционного" органа. Несмотря на то, что очень часто эти интересы не имеют ничего общего с борьбой с коррупцией в Украине, а наоборот – как показывает практика – очень часто вредят интересам государства.

А поскольку Сытник своим основным врагом определил не коррупцию в украинских властных кабинетах или преступников, которые набивают карманы из государственного бюджета, а представителей других правоохранительных органов, исполняющих свою работу на порядок лучше НАБУ, то и "антикоррупционный хор", призванный воспевать деятельность своего дирижера, молчит даже тогда, когда им эту коррупцию кладут на стол. Что, в конце концов, вполне логично. Не может группа личной поддержки Сытника признать эффективность деятельности того же Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ, ликвидации которого ее представители требуют все громче, как только сотрудники спецслужбы в который раз докажут свою действенность и неоспоримое преимущество над НАБУ. В свое время журналисты уже писали о том, как агенты иностранного влияния дискредитируют национальную спецслужбу.

Поэтому товарищи "антикоррупционеры", вы или крест снимите, или трусы наденьте. Если назвались антикоррупционерами – то боритесь с коррупцией. Всей. Без исключений. А если нет, то назовите себя "свидетелями НАБУ" или последователями курса Сытника и не рассказывайте украинцам о вашем "истинном" желании преодолеть коррупцию в нашем государстве.