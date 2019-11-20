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20 ноября • обновлено в 16:39
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"Про*бал пол-Украины": Бабченко спрогнозировал капитуляцию Зеленского перед Путиным

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Российский журналист Аркадий Бабченко считает, что встреча в формате тет-а-тет выгодна и президенту России Владимиру Путину, и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Для первого это знак капитуляции Украины. Для второго – уникальная возможность сделать фото с "царем половины мира".

"А то, что он, извините за выражение, про*бал половину Украины – это в его мировоззрение не входит", – сказал журналист в блиц-интервью OBOZREVATEL. Он также поделился прогнозами о том, какие решения по Донбассу могут быть приняты во время нормандского саммита 9 декабря в Париже.

В Кремле допускают встречу Путина и Зеленского тет-а-тет. Одновременно с этим Путин вдруг называет Зеленского "симпатичным и искренним" человеком. Всё это на фоне передачи Украине захваченных кораблей и обмена пленными. Вам не кажется, что мы являемся свидетелями какой-то игры?

– Нет, это абсолютно не игра. Кремль просто в штаны писает от счастья, что у Украины такой президент, который договаривается посередине. Они вообще не ожидали такого результата. Они хотели поставить Бойко, но тут результат превзошел все ожидания.

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Как вы помните, я был против обмена пленными на таких условиях. И еще тогда я писал, что это не обмен, это выкуп. И что цену за этот выкуп мы узнаем позже. Ну, вот мы ее сейчас и узнаём, эту цену. Это формула Штайнмайера, это личная встреча, это разведение войск на Донбассе. В дальнейшем – это снятие санкций, мир, дружба, жвачка.

Говоря простым языком, это капитуляция.

Кошмар. А если говорить о личной встрече, то кому она больше нужна – Путину или Зеленскому?

– Она нужна обеим сторонам. Для Путина это, безусловно, принятие капитуляции Украины. Договор посередине – это уже совершенно точно потерянный для Украины Крым, и Донбасс, эта раковая опухоль, которая либо будет реинтегрирована в Украину, либо какими-то другими путями, но, безусловно, с особым статусом.

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Эта встреча нужна и Зеленскому. Сообразно с его мировоззрением.

Это человек, который совершенно не обладает государственным мышлением. Верх его карьеры – это сфотографироваться с Томом Крузом, с Дональдом Трампом, с Милой Кунис. А тут – и с Владимиром Путиным. За одним столом - парень из Кривого Рога и великий царь половины земли, который жмет ему руку.

"То, что проклятый барыга в тот раз не смог сделать, я сделал, я принес в Украину мир". А то, что он, извините за выражение, про*бал половину Украины – это в его мировоззрение не входит.

Есть три варианта развития событий. Один из них – просто кирдык, а еще два – полный кирдык, сказал Бабченко

Есть три варианта развития событий. Один из них – просто кирдык, а еще два – полный кирдык, сказал Бабченко

Источник Коммерсанта сообщил о том, что "по итогам саммита будет сухой документ, он уже готов". Вы могли бы предположить, что будет в том документе? Исходя из сказанного вами выше.

Формула Штайнмайера.

То есть, грубо говоря, выборы под дулами автоматов?

- Те же источники в России говорят, что документ подписан, Россия им полностью довольна. А какими условиями может быть полностью довольна Россия? Можно предположить.

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А что дальше? Представьте себе, что 9 или 10 декабря Зеленский объявляет: мы договорились про выборы на Донбассе, которые состоятся до того, как будут выполнены все остальные условия. Его же просто вынесут с Банковой. Или нет?

– Не факт. Но об этом я буду писать отдельную статью. Это большой отдельный разговор.

Но вкратце я скажу, что есть три варианта развития событий. Один из них – просто кирдык, а еще два – полный кирдык.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт Минские договоренности
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин Аркадий Бабченко
Место
Украина
Теги
нормандский формат Формула Штайнмайера Новости России
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Комментарии на сайте не модерированы
Ще не вмерла
Ще не вмерла
"Один из них – просто кирдык, а еще два – полный кирдык." А что? Вполне реально ... Может у Бабченко и четвёртый вариант есть? Ну типа: "П*з*дец"?
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Пришла пора соскрести ЗеСоплю в помойную яму
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Трамп Парамп
Трамп Парамп
Украинцы! Выберите Дохлого своим Президентом,потому как он все знает и будет вам счастье.
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