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10 октября • обновлено в 14:14
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Николай Томенко
Николай Томенко
Украинский политик Все статьи автора

Про політичну джинсу на каналі кума Путіна, або Кого на посаду Київського міського голови підтримує Медведчук і К.?!

1.6т Читать материал на украинском

На лекціях щодо інформаційного суспільства в Україні рекомендую студентам аналізувати політичну джинсу на телеканалах, щоб розуміти логіку поведінку їх власників.

От сьогодні на каналі кума Путіна - Медведчука у блоці прихованої політичної реклами вранці вийшло три сюжети:

- про дуже поганого Ткаченка:

- про дуже хорошого Кличка;

Тепер, як кажуть у народі - і до ворожки не ходи, щоб зрозуміти кого команда Медведчука підтримуватиме на майбутніх виборах Київського міського голови!

П.С.Про себе мовчу, бо на всіх 3 інформаційних каналах, відомих як холдинг Медведчука, запрошувати чи згадувати моє прізвище заборонено.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

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Автор
Николай Томенко Николай Томенко
Место
Украина Киев
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