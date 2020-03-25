На кону дефолт, ЧП и коронавирус: что происходит в Раде и спасет ли она Украину

Верховная Рада неделю не может выйти из карантина. И дело не только в 5 зараженных коронавирусом нардепах, а и в глубоких проблемах внутри "Слуги народа". Прежде всего из-за попытки ввести чрезвычайное положение и голосования по законам для МВФ.

Для этого руками "слуг" Рада должна принять два важных закона: рынок земли и невозврат банков прежним владельцам. После этого в МВФ готовы дать Украине 5,5 млрд долларов. В условиях затяжного карантина – сумма жизненно важная.

Почему в партии Владимира Зеленского не спешат выполнять условия МВФ и вводить ЧП – разбирался OBOZREVATEL.

Почему народные депутаты не могут прийти на голосование

Как минимум 5 членов парламента заражены коронавирусом: Сергей Шахов, Сергей Вельможный, Сергей Рудык, Александр Лукашевич и Руслан Горбенко сдали позитивный тест на COVID-19. Они в изоляции и проходят этап лечения. За последнюю неделю они контактировали и с другими избранниками. Многие нардепы реально переживают за свои жизни;

Для того чтобы собраться, нужно знать повестку дня. Что и как будут голосовать. Единого документа до сих пор нет. Источники OBOZREVATEL в парламенте указывали, что голосовать предполагали сразу несколько решений: введение чрезвычайного положения, сокращение расходов бюджета, пакет стимулирующих экономику законов, рынок земли и проект о запрете возвращать владельцам банки ("закон о ПриватБанке");

Из-за того, что в Раде не знают повестку работы, в монобольшинстве не могут подсчитать голоса и спрогнозировать, что и как будут принимать. Как известно, в "Слуге народа" есть несколько крупных групп влияния, с мнением которых нужно считаться.

Верховная Рада уже неделю не может выйти из карантина

Что от этого украинцам

Причин работать во время всеобщего карантина более чем хватает. Из-за застоя и ограничений украинская экономика находится практически в преддефолтном состоянии. Сотни тысяч человек вынужденно сидят дома и не могут выйти на работу.

По данным Государственной казначейской службы, на 24 марта план по бюджету выполнен всего на 65%. Это фактически антирекорд, который в условиях карантина может привести к ужасным последствиям.

Проще говоря – нардепы должны банально спасти экономику. Источник OBOZREVATEL в "Слуге народа" еще в начале недели прогнозировал, что в Министерстве экономического развития должны подготовить детальный план социально значимых решений.

В правительстве планируют урезать "неэффективные статьи расходов". Речь идет о больших зарплатах для топ-чиновников, премиях и других незащищенных статьях бюджета. Также в "Слуге народа" готовят пакет социальных и экономических законов, которые после регистрации в парламенте отправят в профильный бюджетный комитет.

По задумке Кабмина, тем самым Украину удастся уберечь от дефолта и частично снизить "удар" как от коронавируса, так и от неэффективного менеджмента. Но в этой истории есть и одно "но" – кредитная программа МВФ.

Чтобы получить деньги от Фонда, а это 5,5 млрд долларов, нужно выполнить два условия:

принять во втором чтении законопроект о рынке земли;

проголосовать за законопроект о банках, который вводит запрет на возврат ПриватБанка прежнему владельцу, бизнесмену Игорю Коломойскому. "МВФ уже недостаточно закона о земле, им нужно конкретное решение по "Привату". Это условие было прямо поставлено Зеленскому", – сообщил OBOZREVATEL собеседник в партии "Голос".

Против первого закона по разным причинам выступают все фракции, кроме "Слуги народа". Да и там не факт, что соберется 226 "за". Как вариант рассматривается поддержка внефракционных нардепов или групп "Довіра" и "За майбутнє".

С законом о банках все намного сложнее. Кабмин Денис Шмыгаля уже зарегистрировал этот законопроект. Вся суть его сводится к простому тезису – если за него проголосуют, то вернуть ПриватБанк Игорь Коломойский уже не сможет. Именно поэтому известная группа влияния внутри фракции монобольшинства оказывает сопротивление и пытается сорвать его рассмотрение.

По сути, сейчас команда Зеленского стоит перед выбором. Пойти на уступки МВФ, протолкнуть два закона и получить в ближайшие месяцы кредит, защитив страну от дефолта. Или отказаться от 5,5 млрд долларов займа, но сохранить стабильность в монобольшинстве и дружественные отношения с крупным бизнесом.

Введут ли ЧП

Одна из основных интриг последних недель – введут ли нардепы чрезвычайное положение. Позиция по этому вопросу менялась практически каждый день.

По информации OBOZREVATEL, резко "за" выступали главы министерств внутренних дел и здравоохранения. Глава Минздрава Илья Емец и вовсе анонсировал свою отставку, если таким образом власти не попытаются остановить эпидемию.

Но после длительных консультаций в окружении президента Зеленского от идеи решили отойти. Одна из главных причин – нежелание ставить палки в колеса крупному и среднему бизнесу, который и так страдает от карантина. В противном случае был бы риск развала ключевых отраслей.

Также свою роль сыграли и политические интриги, а также нежелание Офиса президента усиливать правоохранительные органы, в том числе Министерство внутренних дел.

В Раде придумали новую фишку – голосовать по видеосвязи

К слову, голосовать в парламенте могут и в режиме видеоконференции. Такое ноу-хау предложили братья-нардепы Руслан и Николай Стефанчуки. В законопроекте прописан и формат работы народных депутатов, последовательность рассмотрения вопросов и так далее. Указано, что созывать такого рода заседания может 150 и более народных депутатов или спикер парламента с подачи президента Украины.

Видеоконференция глав фракций парламента Иван Косякин

Принятые акты должны касаться предотвращения распространения коронавируса, обеспечения национальной безопасности и обороны, экономического благополучия, прав человека.

"Есть риск, что часть нардепов просто не придет на голосование, поэтому в руководстве хотят перестраховаться. Сейчас прорабатываются юридические моменты видеоголосования, чтобы в случае чего принятые таким образом законы не оспорили в судах", – пояснил цель такого законопроекта один из собеседников OBOZREVATEL в СН.

На первый взгляд проводить заседания по интернету странно и не до конца конституционно, но это не так. Учитывая эпидемию, нардепы могут вполне пойти на такой шаг.

"Чтобы такое голосование не признали неконституционным, нужно сделать три вещи. Первая – нардепы должны заполнить письменную регистрацию, подписать ее и указать IP-адрес устройства и свой адрес. Вторая – народные депутаты должны быть в прямой трансляции, с обозначением геолокации. Третья – для онлайн открытого пленарного заседания предусмотреть письменное голосование с использованием электронной цифровой подписи за каждое принимаемое решение", – пояснил OBOZREVATEL юрист Семен Яценко.

Как результат – следующее заседание, вероятно, пройдет в субботу, 28 марта. Исходя из повестки дня, которая будет опубликована на сайте парламента, станет понятно, какая именно группа влияния в "Слуге народа" одержала победу.

Как рассказал в эфире ObozTV нардеп от СН Александр Качура, перед заседанием фракция "Слуга народа" обсудит повестку дня с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, "будет логично", чтобы нардепы пришли на встречу в защитных масках и в очках.

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