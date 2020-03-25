Главная Новости
25 марта • обновлено в 17:37
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
Политический обозреватель Все статьи автора

На кону дефолт, ЧП и коронавирус: что происходит в Раде и спасет ли она Украину

Читать материал на украинском

Верховная Рада неделю не может выйти из карантина. И дело не только в 5 зараженных коронавирусом нардепах, а и в глубоких проблемах внутри "Слуги народа". Прежде всего из-за попытки ввести чрезвычайное положение и голосования по законам для МВФ.

Для этого руками "слуг" Рада должна принять два важных закона: рынок земли и невозврат банков прежним владельцам. После этого в МВФ готовы дать Украине 5,5 млрд долларов. В условиях затяжного карантина – сумма жизненно важная.

Почему в партии Владимира Зеленского не спешат выполнять условия МВФ и вводить ЧП – разбирался OBOZREVATEL.

Почему народные депутаты не могут прийти на голосование

  • Как минимум 5 членов парламента заражены коронавирусом: Сергей Шахов, Сергей Вельможный, Сергей Рудык, Александр Лукашевич и Руслан Горбенко сдали позитивный тест на COVID-19. Они в изоляции и проходят этап лечения. За последнюю неделю они контактировали и с другими избранниками. Многие нардепы реально переживают за свои жизни;

  • Для того чтобы собраться, нужно знать повестку дня. Что и как будут голосовать. Единого документа до сих пор нет. Источники OBOZREVATEL в парламенте указывали, что голосовать предполагали сразу несколько решений: введение чрезвычайного положения, сокращение расходов бюджета, пакет стимулирующих экономику законов, рынок земли и проект о запрете возвращать владельцам банки ("закон о ПриватБанке");

  • Из-за того, что в Раде не знают повестку работы, в монобольшинстве не могут подсчитать голоса и спрогнозировать, что и как будут принимать. Как известно, в "Слуге народа" есть несколько крупных групп влияния, с мнением которых нужно считаться.

Верховная Рада уже неделю не может выйти из карантина

Верховная Рада уже неделю не может выйти из карантина

Что от этого украинцам

Причин работать во время всеобщего карантина более чем хватает. Из-за застоя и ограничений украинская экономика находится практически в преддефолтном состоянии. Сотни тысяч человек вынужденно сидят дома и не могут выйти на работу.

По данным Государственной казначейской службы, на 24 марта план по бюджету выполнен всего на 65%. Это фактически антирекорд, который в условиях карантина может привести к ужасным последствиям.

Проще говоря – нардепы должны банально спасти экономику. Источник OBOZREVATEL в "Слуге народа" еще в начале недели прогнозировал, что в Министерстве экономического развития должны подготовить детальный план социально значимых решений.

В правительстве планируют урезать "неэффективные статьи расходов". Речь идет о больших зарплатах для топ-чиновников, премиях и других незащищенных статьях бюджета. Также в "Слуге народа" готовят пакет социальных и экономических законов, которые после регистрации в парламенте отправят в профильный бюджетный комитет.

По задумке Кабмина, тем самым Украину удастся уберечь от дефолта и частично снизить "удар" как от коронавируса, так и от неэффективного менеджмента. Но в этой истории есть и одно "но" – кредитная программа МВФ.

Чтобы получить деньги от Фонда, а это 5,5 млрд долларов, нужно выполнить два условия:

  • принять во втором чтении законопроект о рынке земли;

  • проголосовать за законопроект о банках, который вводит запрет на возврат ПриватБанка прежнему владельцу, бизнесмену Игорю Коломойскому. "МВФ уже недостаточно закона о земле, им нужно конкретное решение по "Привату". Это условие было прямо поставлено Зеленскому", – сообщил OBOZREVATEL собеседник в партии "Голос".

Против первого закона по разным причинам выступают все фракции, кроме "Слуги народа". Да и там не факт, что соберется 226 "за". Как вариант рассматривается поддержка внефракционных нардепов или групп "Довіра" и "За майбутнє".

На кону дефолт, ЧП и коронавирус: что происходит в Раде и спасет ли она Украину

С законом о банках все намного сложнее. Кабмин Денис Шмыгаля уже зарегистрировал этот законопроект. Вся суть его сводится к простому тезису – если за него проголосуют, то вернуть ПриватБанк Игорь Коломойский уже не сможет. Именно поэтому известная группа влияния внутри фракции монобольшинства оказывает сопротивление и пытается сорвать его рассмотрение.

По сути, сейчас команда Зеленского стоит перед выбором. Пойти на уступки МВФ, протолкнуть два закона и получить в ближайшие месяцы кредит, защитив страну от дефолта. Или отказаться от 5,5 млрд долларов займа, но сохранить стабильность в монобольшинстве и дружественные отношения с крупным бизнесом.

Введут ли ЧП

Одна из основных интриг последних недель – введут ли нардепы чрезвычайное положение. Позиция по этому вопросу менялась практически каждый день.

По информации OBOZREVATEL, резко "за" выступали главы министерств внутренних дел и здравоохранения. Глава Минздрава Илья Емец и вовсе анонсировал свою отставку, если таким образом власти не попытаются остановить эпидемию.

Но после длительных консультаций в окружении президента Зеленского от идеи решили отойти. Одна из главных причин – нежелание ставить палки в колеса крупному и среднему бизнесу, который и так страдает от карантина. В противном случае был бы риск развала ключевых отраслей.

Также свою роль сыграли и политические интриги, а также нежелание Офиса президента усиливать правоохранительные органы, в том числе Министерство внутренних дел.

В Раде придумали новую фишку – голосовать по видеосвязи

К слову, голосовать в парламенте могут и в режиме видеоконференции. Такое ноу-хау предложили братья-нардепы Руслан и Николай Стефанчуки. В законопроекте прописан и формат работы народных депутатов, последовательность рассмотрения вопросов и так далее. Указано, что созывать такого рода заседания может 150 и более народных депутатов или спикер парламента с подачи президента Украины.

Видеоконференция глав фракций парламента

Видеоконференция глав фракций парламента

Иван Косякин

Принятые акты должны касаться предотвращения распространения коронавируса, обеспечения национальной безопасности и обороны, экономического благополучия, прав человека.

"Есть риск, что часть нардепов просто не придет на голосование, поэтому в руководстве хотят перестраховаться. Сейчас прорабатываются юридические моменты видеоголосования, чтобы в случае чего принятые таким образом законы не оспорили в судах", – пояснил цель такого законопроекта один из собеседников OBOZREVATEL в СН.

На первый взгляд проводить заседания по интернету странно и не до конца конституционно, но это не так. Учитывая эпидемию, нардепы могут вполне пойти на такой шаг.

"Чтобы такое голосование не признали неконституционным, нужно сделать три вещи. Первая – нардепы должны заполнить письменную регистрацию, подписать ее и указать IP-адрес устройства и свой адрес. Вторая – народные депутаты должны быть в прямой трансляции, с обозначением геолокации. Третья – для онлайн открытого пленарного заседания предусмотреть письменное голосование с использованием электронной цифровой подписи за каждое принимаемое решение", – пояснил OBOZREVATEL юрист Семен Яценко.

Как результат – следующее заседание, вероятно, пройдет в субботу, 28 марта. Исходя из повестки дня, которая будет опубликована на сайте парламента, станет понятно, какая именно группа влияния в "Слуге народа" одержала победу.

Как рассказал в эфире ObozTV нардеп от СН Александр Качура, перед заседанием фракция "Слуга народа" обсудит повестку дня с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, "будет логично", чтобы нардепы пришли на встречу в защитных масках и в очках.

Смотрите видео по теме:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Виталий Тысячный Виталий Тысячный
Тема
Карантин в Украине
Персоны
Владимир Зеленский Александр Качура
Место
Украина
Теги
Офис президента Верховная Рада Украины карантин
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
4
10
Смешно
3
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Julius Evola
Julius Evola
Закрывайте руину уже
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Перемога скоро
Перемога скоро
Если что, то дефолт - это когда долг во время не отдаёшь. Так что когда Гидрант объявил "мораторий на выплату долга", вот тогда у вас дефолт и произошёл. :)
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
До с ка ка ли сь , чубатые...)))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Политика

Коронавирус. Самое важное

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги