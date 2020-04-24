Бажання Володимира Зеленського призначити Михеїла Саакашвілі віце-прем’єром демонструє, наскільки все погано в Зе-команді: з одного боку, ми бачимо відчутний брак кваліфікованих кадрів, з іншого – стале бажання і надалі робити на піар.

Так би можна було б назвати цей блог: "Піар під час кризи".

Ідея призначити Саакашвілі належить особисто Зеленському. По-перше, він бачить в "Міхо" стримувача міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Так, впливовість Арсена Борисовича давно переросла межі МВС, що, судячи з усього, таки насторожує главу держави. Одразу декілька джерел в СН переконані, що саме "альтер-его", чи точніше "альтер-Аваков" - такою є одна з головних місій добродія Саакашвілі. Чому президент вирішив, що майстер розмовного жанру є рівнею міністрові, котрий ось уже багато років поспіль вибудовує силову вертикаль, - цього не розуміє ніхто з моїх співрозмовників, і при цьому нікому не вдалося переконати Зеленського в безнадійсності задуму.

Друга причина, через яку Зе прагне завести в уряд Саакашвілі, - це бажання додати яскравих барв в персональний склад Кабінету. Яскравий зелений колір перемоги вицвітає у всієї "Слуги народу", але по команді КМУ це помітно особливо, вона має безлико сіре забарвлення. Напередодні затяжної економічної та соціальної кризи, а також місцевих виборів - це дуже погано. Очевидно, Михеїл Ніколозович покликаний створити ілюзію позитивних і якісних змін в країні: з одного боку розповісти про космічні кораблі, які бороздять ниви реформ, з іншого боку, швидко і ефективно знайти винних у провалах.

Свої міркування у призначенні Саакашвілі є і в керівника Офісу Андрія Єрмака. Якщо хтось неправильно розшифрував появу ексміністра фінансів Ігоря Уманського у статусі радника Єрмака, то перекладу: це фактично оголошення політичної війни прем’єру Денису Шмигалю. Уманський читає одну мантру, але робить це голосно, і в ній йдеться про фінансові зловживання в уряді, на чолі яких, за версією Уманського, стоїть саме прем’єр. Тут не важко здогадатися, як глава Офісу президента може використовувати ексміністра: він виконуватиме роль інформаційної торпеди, підкріпленої апаратними можливостями ОП. Саакашвілі може стати торпедою №2, але потужнішою і більш руйнівною.

Очевидно, варто було б сказати декілька слів про те, чому посварилися два високопоставлених соратники Зеленського: злі язики говорять, що Єрмак нібито вирішив трішки попрацювати відділом кадрів у Кабміні та відправив Шмигалю надто багато резюме патріотів та професіоналів. А Шмигалю вони виявилися не до шмиги* (даруйте за каламбур). Не відомо, наскільки це правда, можу сказати тільки одне: гарантую, що вони побили горщики напевне вже не через повільність реформ у країні.

Тепер найцікавіше: станом на ранок голосів за призначення Саакшвілі не було. Одні "слуги" пригадують кримінальну справу про держзраду, інші – численні скандали, якими славиться "Міхо", треті взагалі не розуміють, що відбувається. Згідно з одними джерелами, за віце-прем’єрство зазначеного пана - не більше 70 депутатів із числа СН, згідно з іншими – 100. В 11 годин ранку розпочалася фракція "Слуга", на якій парламентарів наставлятимуть на істинну віру, і наслідки цієї зустрічі на момент написання блогу невідому. Швидше за все, дане кадрове питання буде знято з порядку денного нинішнього засідання.

Але в кожному разі зараз можна констатувати, що Зеленський уже втрачає кредит довіри навіть у власної фракції, і тепер йому доводиться докладати дедалі більше зусиль для підтримки своїх контраверсійних політичних експериментів. Навіть якщо раптом Володимир Олександрович захоче зайнятися реформами, провести непопулярні кроки для санації економіки, то власна фракція може стати йому на заваді. Петрові Порошенкові вдалося поправити два роки, доки поліфракційна більшість у ВР наказала довго жити, Володимирові Олександровичу вистачило і одного року, аби спричинити масову депресію у монобільшості. Як то кажуть, "далі буде".

*До шмиги — як слід, до ладу, до речі.

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