Притула признался, что встречался с Зеленским в Офисе президента. Видео

Кандидат в мэры Киева от партии "Голос" Сергей Притула рассказал, что встречался с Владимиром Зеленским в Офисе президента.

Об этом он сообщил в программе шоумена Анатолия Анатолича "Зе Интервьюер", которая была опубликована на YouTube в понедельник, 12 октября.

Притула отметил, что это была "неформальная встреча" по приглашению Офиса президента.

"Я не готов раскрывать все подробности встречи, поскольку она происходила не по моей просьбе, а по просьбе президента... Я понимал, что у меня не так много есть возможностей для встреч на таком уровне, поэтому я туда приходил со своей повесткой дня", – рассказал Притула.

На встрече он затрагивал вопросы волонтеров, которые являются подозреваемыми в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Притула просил, чтобы Зеленский продемонстрировал политическую волю "разрулить этот процесс", однако результатом встречи он остался недоволен, поскольку "ничего практически не изменилось".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Притула объяснил, почему принял решение баллотироваться на выборы мэра Киева. Заявление об участии в выборах главы столицы он сделал 11 августа.