Без Волкера тяжело: Пристайко срочно обратился к США из-за РФ

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что США должны как можно быстрее найти кандидата на должность специального представителя в делах Украины, который сможет влиться в переговоры с Россией.

Своими размышлениями касательно замены для Курта Волкера он поделился в интервью УНИАН.

"Я говорил с посланником Государственного департамента о том, что нам интересно иметь такого человека, у которого была бы возможность возглавить команду переговоров с американской стороны. Мы говорили о том, что есть разные варианты реализации этого. Может быть вариант Виктории Нуланд, когда она была официальным представителем Государственного департамента и одновременно помощником государственного секретаря, отвечая за регион", – пояснил Пристайко.

Новости Джулиани обнародовал переписку с Волкером по Украине

Пристайко срочно обратился к США из-за РФ liga.net

Он отметил, что такой человек должен осознавать ситуацию, которая происходит в регионе.

"Это удобно в том контексте, что ты осознаешь, что происходит в этом регионе. У тебя есть люди, которые работают профессионально, то есть дипломаты, которые работают на этих направлениях. С другой стороны – то, что делал Курт Волкер. Он был освобожден от ежедневных обязанностей на всех направлениях, и мог концентрироваться только на направлении "нормандского процесса". Оба варианта обеспечения интересны по-своему, и нам они важны", – отметил глава МИД.

Пристайко напомнил, что непосредственный канал связи с РФ был на уровне помощника президента Владислава Суркова и Курта Волкера. "Мы, честно говоря, испытываем дефицит этой работы с американской стороны, и хотели бы, чтобы эта должность была занята в любой форме, как можно быстрее", – призвал он.

Волкер ушел после скандала с импичментом Трампа Зеркало недели

Как сообщал OBOZREVATEL:

Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

27 сентября на фоне украино-американского скандала Волкер подал в отставку.

3 октября он дал показания Конгрессу США.

В СМИ появилась информация, что Волкера на должности заменит бывший сотрудник ЦРУ Майкл Костив.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram