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16 декабря • обновлено в 21:28
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Без Волкера тяжело: Пристайко срочно обратился к США из-за РФ

2.6т
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Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что США должны как можно быстрее найти кандидата на должность специального представителя в делах Украины, который сможет влиться в переговоры с Россией.

Своими размышлениями касательно замены для Курта Волкера он поделился в интервью УНИАН.

"Я говорил с посланником Государственного департамента о том, что нам интересно иметь такого человека, у которого была бы возможность возглавить команду переговоров с американской стороны. Мы говорили о том, что есть разные варианты реализации этого. Может быть вариант Виктории Нуланд, когда она была официальным представителем Государственного департамента и одновременно помощником государственного секретаря, отвечая за регион", – пояснил Пристайко.

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Пристайко срочно обратился к США из-за РФ

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Он отметил, что такой человек должен осознавать ситуацию, которая происходит в регионе.

"Это удобно в том контексте, что ты осознаешь, что происходит в этом регионе. У тебя есть люди, которые работают профессионально, то есть дипломаты, которые работают на этих направлениях. С другой стороны то, что делал Курт Волкер. Он был освобожден от ежедневных обязанностей на всех направлениях, и мог концентрироваться только на направлении "нормандского процесса". Оба варианта обеспечения интересны по-своему, и нам они важны", – отметил глава МИД.

Пристайко напомнил, что непосредственный канал связи с РФ был на уровне помощника президента Владислава Суркова и Курта Волкера. "Мы, честно говоря, испытываем дефицит этой работы с американской стороны, и хотели бы, чтобы эта должность была занята в любой форме, как можно быстрее", – призвал он.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Вадим Пристайко Курт Волкер
Место
Украина
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Пиде.растическое образование эта Украина
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Южный Гарик
Южный Гарик
Холопу стало трудно без пана))) вот такая она незалежность)))
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Опа, свиньи пастуха запросили, тяжело без хозяйского кнута.
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