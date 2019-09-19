"Пристайко придумал": у Зеленского сделали неожиданное заявление о "формуле Штайнмайера"

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского ничего не знают о согласовании "формули Штайнмайера", о котором заявлял министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Об этом рассказал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в кулуарах Верховной Рады в четверг, 19 сентября, пишет "РБК-Украина".

"Я думаю, господин Пристайко что-то придумал. Я сам не занимаюсь этим вопросом, но все мы переживаем по поводу этого процесса и я многих спрашивал и в Офисе президента. Они говорят, что ничего такого нет", – заверил нардеп.

У Зеленского сделали заявление о "формуле Штайнмайера"

Он также добавил, что на сегодняшний день актуальным вопросом остается расширение "нормандского формата".

Арахамия опроверг согласование "формулы Штайнмайера" capital.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее росСМиИ распространили информацию о том, что Украина якобы отказалась подписывать обязательство о выполнении "формулы Штайнмайера".

Пристайко же заявил, что согласился на "формулу Штайнмайера" еще 2 сентября.

Вскоре была озвучена и позиция представителя Украины в Минске, второго президента Леонида Кучмы. Его пресс-секретарь заявила, что Украина не имеет возражений, если будут выполнены все требования Минска.

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