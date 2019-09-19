Главная Новости
19 сентября • обновлено в 18:05
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Пристайко придумал": у Зеленского сделали неожиданное заявление о "формуле Штайнмайера"

4.1т Читать материал на украинском

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского ничего не знают о согласовании "формули Штайнмайера", о котором заявлял министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Об этом рассказал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в кулуарах Верховной Рады в четверг, 19 сентября, пишет "РБК-Украина".

"Я думаю, господин Пристайко что-то придумал. Я сам не занимаюсь этим вопросом, но все мы переживаем по поводу этого процесса и я многих спрашивал и в Офисе президента. Они говорят, что ничего такого нет", – заверил нардеп.

Новости
"Россия готовится к войне": чем грозит Украине отказ от "формулы Штайнмайера"

У Зеленского сделали заявление о "формуле Штайнмайера"

У Зеленского сделали заявление о "формуле Штайнмайера"

Он также добавил, что на сегодняшний день актуальным вопросом остается расширение "нормандского формата".

Арахамия опроверг согласование "формулы Штайнмайера"

Арахамия опроверг согласование "формулы Штайнмайера"

capital.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее росСМиИ распространили информацию о том, что Украина якобы отказалась подписывать обязательство о выполнении "формулы Штайнмайера".

Пристайко же заявил, что согласился на "формулу Штайнмайера" еще 2 сентября.

Вскоре была озвучена и позиция представителя Украины в Минске, второго президента Леонида Кучмы. Его пресс-секретарь заявила, что Украина не имеет возражений, если будут выполнены все требования Минска.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Украина
Тег
Формула Штайнмайера
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
21
21
Смешно
0
Интересно
1
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Донбасс не нужен Украине: 1) Надо будет ОТДАТЬ пенсии за прошедшие годы 2) Надо будет восстанавливать Донбасс! А бабок нет ни на первый пункт, ни на второй! А поэтому ДОНБАСС - ЭТО РОССИЯ!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Kuksov Micha, Украина без транша не может сейчас выдать пенсии тем пенсионерам, что остались на подконтрольной территории Украины
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
В Офисе президента Украины Владимира Зеленского ничего не знают о согласовании "формули Штайнмайера", о котором заявлял министр иностранных дел=== Был один министр иностранных дел Зеля так же ни чего не знал о его высказываниях потом Зеля поставил СВОЕГО министра и опять ни чего не знают так может дело на в министрах а "офисе президента" которые просто на в состоянии что то знать потому что говорят на свинячей мове ???
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Звиздец! Дики люди! Знаю, но не знаю,...не возражаем, но возражаем,... согласились, но не согласились..... ДЕтский сад!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel