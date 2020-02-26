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26 февраля • обновлено в 12:13
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Пристайко анонсировал встречу в "нормандском формате": названы сроки

1.5т
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Через месяц планируется проведение встречи министров иностранных дел стран "нормандской четверки".

Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в рамках форума "Age of Crimea Forum 2020", проходящей в Киеве в среду, 26 февраля, передает корреспондент OBOZREVATEL.

На встрече будут обсуждать темы, которые будут подниматься во время "нормандского саммита" в апреле текущего года в Берлине, Германия.

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

"Мы планируем провести встречу министров иностранных дел этих четырех стран (Украина, Франция, Германия и Россия – Ред.) Для подготовки встречи в" нормандском формате"… Для этого соберем министров России и Франции. Вместе встретимся и сможем понять, как мы продвигаемся, что мы готовим лидерам к встрече", – пояснил дипломат.

По словам Пристайко, на данный момент Россия не выдвигала требований о проведении следующей "нормандской встречи".

Как сообщал OBOZREVATEL, в МИД РФ сообщили, что пока не видят реализации договоренностей, достигнутых на встрече в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Вадим Пристайко
Место
Украина
Теги
Министерство иностранных дел Украины нормандский формат
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