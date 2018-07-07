Пришли сотни ботов: стало известно, как Тимошенко отреагировала на дебаты с Гриценко

Лидер фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко никак не ответила на предложение экс-министра обороны, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко о дебатах на тему Конституции Украины. При этом политика в соцсетях атаковали боты.

Об этом сам Гриценко написал на своей странице в Facebook.

"Заблокировал 200+ юлеботов и удалил все их одинаково грязные, как по штабным темникам, комментарии. Под моим обращением к Тимошенко Ю.В. насчет публичных дебатов с ней по поводу принципиально разного видения новой Конституции. А от самой Юлии Владимировны - ответа пока не получил. Жду", - отметил политик.

Напомним, ранее многие пользователи сети молчание Тимошенко в ответ на предложение Гриценко о дебатах расценили как страх перед такой публичной дискуссией.