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Пришли с "Квартала 95": у Зеленского признались, кто пишет речи президенту

1.6т Читать материал на украинском

Заместитель главы Офиса Президента Владимира Зеленского Юрий Костюк рассказал, что глава государства при написании речей прибегает к помощи узкого круга своих соратников.

Подробностями поделился он в интервью "Громадському". У Костюка спросили, кто же составляет тексты, которые все еще пестрят фразами в стиле "Квартала 95".

"Я помогаю. У нас есть такое узкий круг креативных людей. Главный у нас райтер, на самом деле, президент", – заверил чиновник.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

sense.ua

"У нас нет такой схемы, пришел я, принес три страницы текста, и президент это просто прочитал и потом сказал. Ключевые важные масштабные обращения, если это не спонтанное обсуждаются", – добавил он.

Так, Костюк рассказал, что обращение к президенту России Владимиру Путину с призывом поговорить на фоне скандала с телемостом писали общими усилиями. Аналогичная ситуация и с речью на инаугурации.

"Там очень много есть мнений и таких находок лично президента. У нас есть также и Сергей Шефир, который работал в "Квартале 95", я, который работал в "Квартале 95". Часто мы обсуждаем определенные вещи, и потом как-то формируется", – резюмировал он.

Юрий Костюк

Юрий Костюк

Громадське

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее филолог назвал главные ошибки Зеленского при публичных выступлениях.

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Юрий Костюк Владимир Зеленский
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Офис президента
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филипп филипыч
филипп филипыч
путин бессилен перед квн. тут ничего не поделаешь)
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