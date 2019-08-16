Пришли с "Квартала 95": у Зеленского признались, кто пишет речи президенту

Заместитель главы Офиса Президента Владимира Зеленского Юрий Костюк рассказал, что глава государства при написании речей прибегает к помощи узкого круга своих соратников.

Подробностями поделился он в интервью "Громадському". У Костюка спросили, кто же составляет тексты, которые все еще пестрят фразами в стиле "Квартала 95".

"Я помогаю. У нас есть такое узкий круг креативных людей. Главный у нас райтер, на самом деле, – президент", – заверил чиновник.

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Владимир Зеленский sense.ua

"У нас нет такой схемы, пришел я, принес три страницы текста, и президент это просто прочитал и потом сказал. Ключевые важные масштабные обращения, если это не спонтанное – обсуждаются", – добавил он.

Так, Костюк рассказал, что обращение к президенту России Владимиру Путину с призывом поговорить на фоне скандала с телемостом писали общими усилиями. Аналогичная ситуация и с речью на инаугурации.

"Там очень много есть мнений и таких находок лично президента. У нас есть также и Сергей Шефир, который работал в "Квартале 95", я, который работал в "Квартале 95". Часто мы обсуждаем определенные вещи, и потом как-то формируется", – резюмировал он.

Юрий Костюк Громадське

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее филолог назвал главные ошибки Зеленского при публичных выступлениях.

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