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5 июня • обновлено в 07:35
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"Пришельцы из космоса-2": нормальный пассажир, или Зеленский едет в Магадан

5.2т
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OBOZREVATEL представляет вторую серию своего политико-сатирического сериала "Пришельцы из космоса-2", в которой президент Украины Владимир Зеленский узнает, что у него с экс-мэром Киева Леонидом Черновецким еще больше общего, чем можно было предположить на первый взгляд.

"Пришельцы из космоса-2" – реакция OBOZREVATEL на некоторую политическую беззубость обновленного "Квартала 95" после ухода Зеленского и Ко во власть.

Смотрите вторую серию сериала.

Первая серия шоу была опубликована на портале 29 мая. Посмотреть ее можно здесь.

Также напомним, что ранее OBOZREVATEL выпускал два популярных сатирических проекта.

Так, сериал "Пришельцы из космоса" высмеивал Леонида Черновецкого в бытность его мэром Киева. Первый сезон 15-серийного сериала можно посмотреть прямо здесь.

Кроме того, на OBOZREVATEL выходил сериал "Операция проФФесор", где рассказывалось о злоключениях Виктора Януковича, который почти смог победить на выборах президента Виктора Ющенко. Все серии можно посмотреть по этому линку.

Также ранее на OBOZREVATEL выходил юмористический сериал "Веселі яйця". Все серии смотрите здесь.

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Персоны
Леонид Черновецкий Владимир Зеленский
Место
Украина
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