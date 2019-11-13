Принесли свинью в гробу: националисты заблокировали Раду. Фото и видео

Представители "Нацкорпуса" в среду, 13 ноября, устроили митинг под Верховной Радой, выступив против принятия депутатами закона о рынке земли.

Утром националисты заблокировали входы в Раду, чтобы не допустить голосования за реформу. Представители же Всеукраинской аграрной рады принесли под здание парламента свинью в гробу с похоронными венками. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

В связи с акциями протеста полиция усилила меры безопасности в центре Киева.

"Несколько политических партий и общественных организаций в правительственном квартале начали акции с массовым участием граждан. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений Главного управления Национальной полиции в г. Киеве и военнослужащие НГУ заступили на дежурство в усиленном режиме. Правоохранители призывают организаторов и участников мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства", – отметили в полиции.

Журналист Юрий Бутусов считает 13 ноября переломным моментом для президента Украины Владимира Зеленского, ведь впервые он требует принятия "непопулярного решения".

"Сегодня утром Зеленский собирает все силы "Слуг народа", чтобы обеспечить принятие в первом чтении закона о рынке земли. Все правки, все детали Зеленский обещает учесть и рассмотреть во втором чтении", – отметил Бутусов, добавив, что с голосами назрела настоящая проблема.

Большинство депутатов-мажоритарщиков "Слуги народа" выступают против законопроекта.

Националисты заблокировали Раду со свиньей в гробу Скриншот

"На прошлой неделе было всего 190 голосов. Сейчас чуть больше, но решающий рывок будет совершен утром. Зеленский рассчитывает на максимальную мобилизацию своей фракции и на поддержку фракции "Голос" – иначе унизительный провал", – добавил журналист.

Экстренно проголосовать за реформу для Украины важно перед приездом миссии МВФ. Произойдет это уже 14 ноября. Принятие законопроекта называют весомым аргументом для успеха переговоров, ведь бюджет на 2020 год реализовать без поддержки МВФ не представляется возможным.

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