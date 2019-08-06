"Будем действовать жестко": в "Слуге народа" признались, о чем говорили с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил новоизбранных народных депутатов из партии "Слуга народа", что наказание за коррупцию будет жестким и моментальным.

Об этом Зеленский говорил на закрытой встрече с будущими нардепами на тренинге в Трускавце, рассказала в эфире ObozTV кандидат в депутаты от президентской партии Ирина Верещук.

"Обсуждали коррупционные риски. Президент сказал, что никто не будет прикрывать, и никто не будет проводить какие-то воспитательные разговоры. Сказал, что "будем действовать жестко, если увидим или до нас дойдет информация…", – поделилась подробностями Верещук.

"Никаких предупреждений не будет. И это было сказано. Потому что людей много, времени нет, ответственность очень большая, завышенные ожидания. Будем действовать жестко и даже, возможно, превентивно", – отметила политик.

Верещук добавила, что отзыв депутатов, которых уличат в коррупционных связях или попытках использовать такие связи в Верховной Раде, будет "вопросом времени".

Также она сообщила, что на тренинге в Трускавце было больше, чем 254 народных избранника (именно столько мест получила "Слуга народа" в парламенте). На обучение приехали около 300 человек – в том числе, кандидаты из непроходной части списка.

"Это объективно связано с тем, что несколько человек – а возможно, и несколько десятков человек – будут рекомендованы на должности в исполнительную власть", – объяснила Верещук.

Стало известно, о чем Зеленский говорил со "слугами народа" в Трускавце president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, с 28 июля по 4 августа новоизбранные народные депутаты от президентской партии "Слуга народа" проходили недельный тренинг в курортном городе Трускавец (Львовская область) в пятизвездочном отеле Rixos Prykarpattya. Обучение было организовано Киевской школой экономики.

На закрытие интенсива 3 августа приехал президент Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Богдан.

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