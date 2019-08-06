"Будем действовать жестко": в "Слуге народа" признались, о чем говорили с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил новоизбранных народных депутатов из партии "Слуга народа", что наказание за коррупцию будет жестким и моментальным.
Об этом Зеленский говорил на закрытой встрече с будущими нардепами на тренинге в Трускавце, рассказала в эфире ObozTV кандидат в депутаты от президентской партии Ирина Верещук.
"Обсуждали коррупционные риски. Президент сказал, что никто не будет прикрывать, и никто не будет проводить какие-то воспитательные разговоры. Сказал, что "будем действовать жестко, если увидим или до нас дойдет информация…", – поделилась подробностями Верещук.
"Никаких предупреждений не будет. И это было сказано. Потому что людей много, времени нет, ответственность очень большая, завышенные ожидания. Будем действовать жестко и даже, возможно, превентивно", – отметила политик.
Верещук добавила, что отзыв депутатов, которых уличат в коррупционных связях или попытках использовать такие связи в Верховной Раде, будет "вопросом времени".
Также она сообщила, что на тренинге в Трускавце было больше, чем 254 народных избранника (именно столько мест получила "Слуга народа" в парламенте). На обучение приехали около 300 человек – в том числе, кандидаты из непроходной части списка.
"Это объективно связано с тем, что несколько человек – а возможно, и несколько десятков человек – будут рекомендованы на должности в исполнительную власть", – объяснила Верещук.
Стало известно, о чем Зеленский говорил со "слугами народа" в Трускавце
president.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, с 28 июля по 4 августа новоизбранные народные депутаты от президентской партии "Слуга народа" проходили недельный тренинг в курортном городе Трускавец (Львовская область) в пятизвездочном отеле Rixos Prykarpattya. Обучение было организовано Киевской школой экономики.
На закрытие интенсива 3 августа приехал президент Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Богдан.
Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на OBOZREVATEL.