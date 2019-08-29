"Пригласили на чай!" Проигравшая выборы Савченко внезапно пришла в Раду. Видео

В четверг, 29 августа в Верховную Раду пришла народный депутат 8-го созыва Надежда Савченко.

Как сообщает OBOZREVATEL, политик пока не знает, что сегодня будет происходить в Верховной Раде и каков распорядок дня.

"Если бездумно, то возможно все. Но если с умом, то лучше подумать 20 раз", – ответила она на вопрос, возможно ли за день в Раде рассмотреть 70 законопроектов, которые ранее анонсировали в партии "Слуга народа".

Также она отказалась комментировать слухи о возможном сотрудничестве с президентской партией.

"Сегодня меня пригласили выпить чая мои друзья", – пояснила причину своего визита в Раду Савченко.

Надежда Савченко

Надежда Савченко

Напомним, что Надежда Савченко на внеочередных выборах в Верховную Раду получила всего восемь голосов и не смогла пройти в новый парламент. Свое поражение она объяснила грязными технологиями.

Как сообщал OBOZREVATEL, сегодня, 29 августа, началось первое заседание Верховной Рады 9-го созыва.

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