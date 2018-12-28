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''Придется мириться с Украиной'': Путину предрекли большие проблемы в 2019 году

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В 2019 году президента РФ Владимира Путина могут ожидать серьезные проблемы, связанные с разладом отношений между Россией и Европой.

В последние 20 лет политика РФ была сконцентрирована на возобновлении "национальной гордости", что привело к социальному кризису внутри страны, пишет Times.

"В 2019 году Путину, скорее всего, придется внедрять системные изменения и проводить политические реформы. Это означает, что он будет вынужден искать дорогу в Европу назад. Для этого придется помириться с Украиной", — убеждены в СМИ.

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Несмотря на попытки российского президента показать на пресс-конференциях, что в его стране все хорошо, население все больше и больше теряет веру в его слова. Особенно экономическое напряжение усилилось после введения санкций США и Европы.

Владимир Путин

Владимир Путин

Скриншот kremli.ru

"В ответ на санкции Кремль бросил значительную часть ресурсов своей внешней политики и спецслужб на попытки посеять на Западе раздор. В долгосрочной перспективе эти прозрачные маневры только вредят престижу, мощности и продвижению России за границей и имиджу Путина в стране", — убеждено британское издание.

Как писал OBOZREVATEL, в декабре стало известно, что российская Госдума может внести изменения в Конституцию, которые позволят Владимиру Путину оставить его при власти даже после окончания президентского срока в 2024 году.

Одним из вероятных вариантов является создание нового высшего органа власти — Государственного совета РФ, во главе которого и поставят Путина. При этом новому президенту могут урезать полномочия.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Ну пока что Англия пошла мириться с Россией. Украина на очереди - если Россия будет не против.
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Русский Крымчанин, собирай манатки.
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Круглов Александр
Круглов Александр
сальные мрии . Ванга сказала что в 2019 году Украины как государства больше не будет. Будет Малороссия - часть России.
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Круглов Александр, чокнутый, ей богу!!!
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Круглов Александр, вафли вытри.
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Ваши гадалки и предсказатели такие смешные, когда ущербные ... Европа уже больше сотрудничает с Россией и Китаем, чем с С.Ш.А. ... Вот С.Ш.А. от этого и трясёт не по детски ...
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