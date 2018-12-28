''Придется мириться с Украиной'': Путину предрекли большие проблемы в 2019 году

В 2019 году президента РФ Владимира Путина могут ожидать серьезные проблемы, связанные с разладом отношений между Россией и Европой.

В последние 20 лет политика РФ была сконцентрирована на возобновлении "национальной гордости", что привело к социальному кризису внутри страны, пишет Times.

"В 2019 году Путину, скорее всего, придется внедрять системные изменения и проводить политические реформы. Это означает, что он будет вынужден искать дорогу в Европу назад. Для этого придется помириться с Украиной", — убеждены в СМИ.

Несмотря на попытки российского президента показать на пресс-конференциях, что в его стране все хорошо, население все больше и больше теряет веру в его слова. Особенно экономическое напряжение усилилось после введения санкций США и Европы.

Владимир Путин Скриншот kremli.ru

"В ответ на санкции Кремль бросил значительную часть ресурсов своей внешней политики и спецслужб на попытки посеять на Западе раздор. В долгосрочной перспективе эти прозрачные маневры только вредят престижу, мощности и продвижению России за границей и имиджу Путина в стране", — убеждено британское издание.

Как писал OBOZREVATEL, в декабре стало известно, что российская Госдума может внести изменения в Конституцию, которые позволят Владимиру Путину оставить его при власти даже после окончания президентского срока в 2024 году.

Одним из вероятных вариантов является создание нового высшего органа власти — Государственного совета РФ, во главе которого и поставят Путина. При этом новому президенту могут урезать полномочия.

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