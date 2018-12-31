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Президентские выборы в Украине: ЦИК изменила правила по голосованию в России

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Центральная избирательная комиссия Украины закрыла участки для голосования на территории России.

Об этом сказано в постановлении №274, которое 31 декабря обнародовали на официальном сайте ЦИК. Изменения в перечень заграничных избирательных участков, образованных на постоянной основе, были внесены на основании представления Министерства иностранных дел Украины от 19 декабря 2018 года.

Таким образом Центральная избирательная комиссия перенесла 5 избирательных участков, которые находились на территории Российской Федерации, в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.

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Иллюстрация. Выборы в Украине

Иллюстрация. Выборы в Украине

Газета 2000

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Тема
Выборы президента Украины 2019
Место
Украина
Теги
ЦИКвыборы в УкраинеРоссия
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Парашу на второй срок уничтожим Украину вместе
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Смирнов Игорь
Смирнов Игорь
То есть три миллиона украинцев которые живут и работают в России вы просто вычеркнули из списков избирателей!!! Молодцы!!! Вот она демократия по украински!!! Срала Украина и Герои тоже срали!!!
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Беленькая Мария
Беленькая Мария
Игорь Анатольевич, Не волнуйтесь. Никто из здравомыслящих за порошенка голосовать не будет. Только в фальсификации сможет победить Вальцман.-(
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Ершов Василий
Ершов Василий
Игорь Анатольевич, ти трохи помилився, чмо тоді вже мільйонів 100 треба було писати!
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