Президентские выборы в Украине: ЦИК изменила правила по голосованию в России

Центральная избирательная комиссия Украины закрыла участки для голосования на территории России.
Об этом сказано в постановлении №274, которое 31 декабря обнародовали на официальном сайте ЦИК. Изменения в перечень заграничных избирательных участков, образованных на постоянной основе, были внесены на основании представления Министерства иностранных дел Украины от 19 декабря 2018 года.
Таким образом Центральная избирательная комиссия перенесла 5 избирательных участков, которые находились на территории Российской Федерации, в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.
Иллюстрация. Выборы в Украине
Газета 2000
Как писал OBOZREVATEL:
В Украине 31 декабря стартовала избирательная кампания выборов президента страны;
Верховная Рада Украины в ноябре своим постановлением назначила президентские выборы на 31 марта 2019 года. Постановление ЦИК об их проведении было объявлено 26 ноября.
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