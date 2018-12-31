Президентские выборы в Украине: ЦИК изменила правила по голосованию в России

Центральная избирательная комиссия Украины закрыла участки для голосования на территории России.

Об этом сказано в постановлении №274, которое 31 декабря обнародовали на официальном сайте ЦИК. Изменения в перечень заграничных избирательных участков, образованных на постоянной основе, были внесены на основании представления Министерства иностранных дел Украины от 19 декабря 2018 года.

Таким образом Центральная избирательная комиссия перенесла 5 избирательных участков, которые находились на территории Российской Федерации, в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.

Иллюстрация. Выборы в Украине Газета 2000

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