Президент страны Евросоюза засветилась на Донбассе

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в четверг в рамках поездки в Донецкую область прибыла в Краматорск.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.
"Первая лидер иностранного государства, который посещает зону боевых действий. Ситуация в Донбассе и восстановления региона - темы, которые будем обсуждать. Также встретимся с жителями освобожденной территории и вынужденными переселенцами. Уже в Краматорске", - сказано в сообщении.
facebook.com/zubko.gennadiy
facebook.com/zubko.gennadiy
В свою очередь пресс-служба ООС сообщила, что Кальюлайд обсудила актуальные вопросы украинского-эстонского сотрудничества в военной сфере с командующим Объединенных сил Сергеем Наевым. Генерал-лейтенант проинформировал президента о текущей ситуации в Донецкой и Луганской областях, пути реализации гуманитарных мер для обеспечения безопасности жизни мирных граждан и улучшение социальной сферы.
Кальюлайд выразила поддержку украинским военным в их борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность своей страны.
Пресс-служба ООС
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