УкрEngРус
Регистрация
БлогиМир

Президент страны Евросоюза засветилась на Донбассе

3.6тЧитать новость на украинском

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в четверг в рамках поездки в Донецкую область прибыла в Краматорск.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

"Первая лидер иностранного государства, который посещает зону боевых действий. Ситуация в Донбассе и восстановления региона - темы, которые будем обсуждать. Также встретимся с жителями освобожденной территории и вынужденными переселенцами. Уже в Краматорске", - сказано в сообщении.

Новости
Появилось видео, как артиллерия ООС разбила позиции россиян на Донбассе

facebook.com/zubko.gennadiy

facebook.com/zubko.gennadiy

В свою очередь пресс-служба ООС сообщила, что Кальюлайд обсудила актуальные вопросы украинского-эстонского сотрудничества в военной сфере с командующим Объединенных сил Сергеем Наевым. Генерал-лейтенант проинформировал президента о текущей ситуации в Донецкой и Луганской областях, пути реализации гуманитарных мер для обеспечения безопасности жизни мирных граждан и улучшение социальной сферы.

Кальюлайд выразила поддержку украинским военным в их борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность своей страны.

Пресс-служба ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США назвали Донбасс самым опасным местом для русскоязычных.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Геннадий ЗубкоСергей Наев
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
2
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги