Президент Польши прибыл в Украину. Опубликовано первое фото

Президент Польши Анджей Дуда вечером в воскресенье, 11 октября, прибыл в Украину с трехдневным визитом.

Об этом сообщила пресс-служба польского лидера, опубликовав снимок, на котором он вместе с супругой Агатой Корнхаузер-Дудой спускался с самолета.

Дуда планирует встретиться с "высшими властями" Украины, посетить польское военное кладбище в Киеве, а также подписать в Одессе экономические соглашения.

"Визит к нашему соседу, в Украину, чрезвычайно важен. В условиях пандемии многие секторы экономики зависят от еще более эффективного межгосударственного сотрудничества и конкретных решений. Связи Польши с Украиной очень прочные, и мы вместе работаем над их укреплением", – написал Дуда в Twitter сразу после прилета.

Как писал OBOZREVATEL, в июле Дуду переизбрали на должность президента Польши. Вскоре в МИД государства сообщили, что Дуда прибудет в Киев.

В сентябре у Дуды состоялся телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.