Пресс-секретарь Разумкова похвасталась гонками на Tesla на скорости 150 км/час

Пресс-секретарь спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова Ольга Туний поделилась видео из машины, которая мчалась на скорости в 145 км/час.

Ролик девушка опубликовала на своей странице в Instagram в формате сторис, и вскоре он исчез из аккаунта (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Отметим, съемка велась из пассажирского сиденья, кто именно находился за рулем – не видно. Судя по логотипу на руле, Туний находилась в машине Tesla.

В кадр также попал спидометр автомобиля, на котором можно заметить показатель скорости.

Скорость Tesla. Instagram / Ольга Туний

Instagram / Ольга Туний

Ролик Туний сопроводила надписью: "Выходные девушек уже начались". Очевидно, спикер Разумкова ехала на отдых с подругами.

Добавим: в декларации Туний автомобиля Tesla не зарегистрировано, исходя из чего можно предположить, что на видео запечатлена не ее машина. Так, в 2019 году женщина указывала, что пользуется Audi A3.

Instagram / Ольга Туний

Ранее OBOZREVATEL писал, что известно о пресс-секретаре Дмитрия Разумкова Ольге Туний. В частности, она принимала участие во внеочередных выборах народных депутатов Украины как самовыдвиженец по 93-му одномандатному избирательному округу в Киевской области, однако победы не получила.