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11 октября • обновлено в 03:32
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"Помогите!" Украинцы устроили митинг для Зеленского и чуть не сорвали пресс-марафон. Фото и видео

6.5т Читать материал на украинском

Пресс-марафон президента Владимира Зеленского прервали украинцы, которые попросили главу страны разобраться с государственной социальной программой "Доступное жилье".

Это произошло в четверг, 10 октября. Посреди общения с журналистами активисты, которые находились на первом этаже, начали скандировать "Государственная афера "Доступное жилье", помогите!" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Президент пытался продолжить отвечать журналистке, однако толпа не умолкала. "Мы вас услышали. Семь раз", – обратился к людям Зеленский.

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Пресс-марафон Зеленского

Пресс-марафон Зеленского

После этого он прервал пресс-конференцию и спросил, есть ли у активистов документы, а также поинтересовался, обращались ли они к мэру города.

Одна из митингующих рассказала, что проблема "не решается с 2010 года", а из счетов пропали 43 миллиона.

Рассказ женщины прервал неизвестный мужчина, который начал кричать к Зеленскому: "Господин президент! Я вам за две минуты расскажу, как решить все проблемы в этой стране, только пустите!" Мужчина и дальше кричал что-то к политику, из-за чего его под руки вывела охрана.

Зеленский в свою очередь сообщил, что митингующие могут передать документы и детально рассказать о проблеме заместителю главы Офиса президента Кириллу Тимошенко.

Как писал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции с журналистами.

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Тема
Пресс-марафон Владимира Зеленского
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
Теги
политика жилье видео
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Комментарии
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
У наших майданел началась очередная истерика - Зеля, как президент явно лучше кровавого упыря и алкаша пеци-опарыша ))
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Zayonc Inga
Zayonc Inga
П’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко відреагував на заяви Володимира Зеленського на пресмарафоні, який триває з 10 ранку. “Достатньо незвичний формат. Я думаю, що мало хто мав можливість подивитися з початку до кінця. Я мав можливість подивитися декілька хвилин. Можу сказати одне: забагато уваги приділено попередникам – майже третина часу. І найбільш згадуване прізвище під час пресконференції. Це мені дуже нагадує притчу про три конверти. Коли приходить новий керівник, йому вручають три конверти. На першому написано – “вали все на попередників”. На другому написано – “бери відповідальність на себе”. Про третій я свідомо говорити не буду. Володимир Олександрович, час відкривати другий конверт”, – зазначив Порошенко. Він додав, що майже півроку пройшло з дати виборів – це достатньо часу для того, щоб прозвітувати суспільству про те, що зроблено, які з передвиборчих обіцянок виконані. “І звичайно, що обіцянка, що прийшов кінець “епохи бідності”, і у нас вчителі будуть отримувати по 4000 доларів – ми це не побачили в бюджеті навіть на наступний рік. Обіцянка про те, що рішуче будуть знижені тарифи – замість цього ми чомусь прийшли до закупівлі електроенергії з Російської Федерації. Невже заради цього – для знищення енергетичної незалежності нашої держави – робилися всі ці обіцянки? І третє та головне, бо обіцянок було багато – всі українці хотіли почути відповідь на обіцянку: мир – це просто, і достатньо просто припинити стріляти, і на сьогоднішній день війна продовжувалася лише тому, що хтось на ній заробляв. І через пів року виявляється, що мир – це складно, що рішення доводиться приймати непрості. Виявляється, що зруйнувати світову солідарність на підтримку України, яку ми будували п’ять років, дуже легко значно ослабити за п’ять місяців”, – заявив п’ятий президент. “Отже, на сьогоднішній день висновок такий: треба об’єднуватися всій Україні. Об’єднуватися для того, щоб боронити наш суверенітет, боронити нашу землю, боронити наш рух до Європейського Союзу та НАТО. Про цей шлях ми сьогодні, на жаль, почули дуже мало. Шкода”, – підсумував Порошенко.
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Zayonc Inga, краще й не скажеш. Але охлосу навряд чи це зрозуміло.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Какие же это "украинцы" - свидоможыдовская мразь и только. Их утилизируют. 73% украинцев в восторге от ЗЕ и россияне тоже! Впрочем и в Мире поняли, что ЗЕ не пустой попрошайка как Потрошенко.
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