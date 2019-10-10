"Помогите!" Украинцы устроили митинг для Зеленского и чуть не сорвали пресс-марафон. Фото и видео

Пресс-марафон президента Владимира Зеленского прервали украинцы, которые попросили главу страны разобраться с государственной социальной программой "Доступное жилье".

Это произошло в четверг, 10 октября. Посреди общения с журналистами активисты, которые находились на первом этаже, начали скандировать "Государственная афера "Доступное жилье", помогите!" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Президент пытался продолжить отвечать журналистке, однако толпа не умолкала. "Мы вас услышали. Семь раз", – обратился к людям Зеленский.

Пресс-марафон Зеленского

После этого он прервал пресс-конференцию и спросил, есть ли у активистов документы, а также поинтересовался, обращались ли они к мэру города.

Одна из митингующих рассказала, что проблема "не решается с 2010 года", а из счетов пропали 43 миллиона.

Рассказ женщины прервал неизвестный мужчина, который начал кричать к Зеленскому: "Господин президент! Я вам за две минуты расскажу, как решить все проблемы в этой стране, только пустите!" Мужчина и дальше кричал что-то к политику, из-за чего его под руки вывела охрана.

Зеленский в свою очередь сообщил, что митингующие могут передать документы и детально рассказать о проблеме заместителю главы Офиса президента Кириллу Тимошенко.

Как писал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции с журналистами.

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