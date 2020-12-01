Глава Херсонской ОГА Гусев возглавил 'Укроборонпром' – СМИ

Председатель Херсонской областной госадминистрации Юрий Гусев стал главой государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом написала в своем Telegram-канале шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина. Журналистка утверждает, что соответствующее решение о назначении принято окончательно.

В частности, отмечается, что в настоящее время идет процесс оформления документов. Тогда как уже вечером 1 декабря Гусева представят коллективу, "насколько это сейчас возможно".

В то же время Кошкина заверила, что вместо него в Херсонскую область нового председателя ОГА назначать пока не будут.

"На хозяйстве – как и. о. – на несколько месяцев останется один из заместителей Гусева", – добавила она.

Издание же подчеркивает, что сам Юрий Гусев не подтвердил, но и не опроверг информацию о своем возможном назначении. Зато якобы лишь отметил, что "руководителя должен назначить президент, а он – часть команды президента".

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Гусева главой Херсонской областной государственной администрации в июле 2019 года.

Родился в 1979 году в городе Коростышев Житомирской области. Окончил Херсонский государственный технический университет, Киевский национальный экономический университет, Школу государственного управления им. Кеннеди Гарвардского университета (США), Стаффордширский университет (Великобритания).

В 1999 году стал советником председателя Херсонской областной государственной администрации. Также Юрий Гусев был экс-замминистра обороны Украины с 2014 по 2016 год. Затем – советником министра инфраструктуры и министра экологии и природных ресурсов.

Гусев также был под 41-м номером в списке "Слуга народа" на парламентских выборах-2019. Однако перед ними заявил, что баллотироваться не будет, но останется в команде Зеленского.

Напомним, что в весной 2020-го Херсонская ОГА под руководством Гусева попала в скандал из-за празднования 8 Марта с эротическими танцами. В частности, тогда чиновников развлекала группа "Степ" с легендарной песней "Жареный кабанчик" и две девушки в откровенных платьях и порванных капроновых колготках.

Перед тем Юрий Гусев поздравлял "Степ" с 25-летием. В ролике, который размещен на сайте ОГА, он называл группу "легендарной", пожелал коллективу успехов, а в завершение появился клип на песню "Жареный кабанчик".

Зато после скандала глава области заверил, что событие обернулось увольнением чиновников. Хотя тогда же выяснилось, что сотрудники облгосадминистрации знали о запланированном выступление в ОГА полуобнаженных девушек.

Ко всему прочему, в сентябре Гусев отметился странным подарком премьер-министру Денису Шмыгалю, когда тот посетил область с рабочим визитом. Председатель Херсонской ОГА, в частности, вручил главе правительства самый большой арбуз сезона, который весил 27,7 килограмма, с QR-кодом. Юрий Гусев подчеркнул, что это признак Херсонского края.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Высший антикоррупционный суд Украины закрыл уголовное производство против экс-главы ГК "Укроборонпром" Павла Букина, который обвинялся во лжи в декларации.