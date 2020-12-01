Глава Херсонской ОГА Гусев возглавил "Укроборонпром" – СМИ
Журналистка Соня Кошкина утверждает, что соответствующее решение принято окончательно
Руководителем гособладминистрации будет оставаться один из заместителей Гусева
Хотя сам чиновник не подтвердил свое назначение на новую должность
Председатель Херсонской областной госадминистрации Юрий Гусев стал главой государственного концерна "Укроборонпром".
Об этом написала в своем Telegram-канале шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина. Журналистка утверждает, что соответствующее решение о назначении принято окончательно.
В частности, отмечается, что в настоящее время идет процесс оформления документов. Тогда как уже вечером 1 декабря Гусева представят коллективу, "насколько это сейчас возможно".
В то же время Кошкина заверила, что вместо него в Херсонскую область нового председателя ОГА назначать пока не будут.
"На хозяйстве – как и. о. – на несколько месяцев останется один из заместителей Гусева", – добавила она.
Издание же подчеркивает, что сам Юрий Гусев не подтвердил, но и не опроверг информацию о своем возможном назначении. Зато якобы лишь отметил, что "руководителя должен назначить президент, а он – часть команды президента".
Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Гусева главой Херсонской областной государственной администрации в июле 2019 года.Кто такой Юрий Гусев?
Родился в 1979 году в городе Коростышев Житомирской области. Окончил Херсонский государственный технический университет, Киевский национальный экономический университет, Школу государственного управления им. Кеннеди Гарвардского университета (США), Стаффордширский университет (Великобритания).
В 1999 году стал советником председателя Херсонской областной государственной администрации. Также Юрий Гусев был экс-замминистра обороны Украины с 2014 по 2016 год. Затем – советником министра инфраструктуры и министра экологии и природных ресурсов.
Гусев также был под 41-м номером в списке "Слуга народа" на парламентских выборах-2019. Однако перед ними заявил, что баллотироваться не будет, но останется в команде Зеленского.
Напомним, что в весной 2020-го Херсонская ОГА под руководством Гусева попала в скандал из-за празднования 8 Марта с эротическими танцами. В частности, тогда чиновников развлекала группа "Степ" с легендарной песней "Жареный кабанчик" и две девушки в откровенных платьях и порванных капроновых колготках.
Перед тем Юрий Гусев поздравлял "Степ" с 25-летием. В ролике, который размещен на сайте ОГА, он называл группу "легендарной", пожелал коллективу успехов, а в завершение появился клип на песню "Жареный кабанчик".
Зато после скандала глава области заверил, что событие обернулось увольнением чиновников. Хотя тогда же выяснилось, что сотрудники облгосадминистрации знали о запланированном выступление в ОГА полуобнаженных девушек.
Ко всему прочему, в сентябре Гусев отметился странным подарком премьер-министру Денису Шмыгалю, когда тот посетил область с рабочим визитом. Председатель Херсонской ОГА, в частности, вручил главе правительства самый большой арбуз сезона, который весил 27,7 килограмма, с QR-кодом. Юрий Гусев подчеркнул, что это признак Херсонского края.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Высший антикоррупционный суд Украины закрыл уголовное производство против экс-главы ГК "Укроборонпром" Павла Букина, который обвинялся во лжи в декларации.