''Предлагали мне выдвигаться'': скандальный украинский мэр отказался от президентства

Скандальный мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что партия "Возрождение" хотела выдвинуть его кандидатуру на президентских выборах 2019 года в Украине, однако он отказался.

"Они предлагали мне выдвигаться. Я такое предложение не принял, потому что я люблю город и хочу быть рядом с харьковчанами", — цитирует Кернеса "Интерфакс-Украина".

При этом он подтвердил, что готов поддержать на грядущих выборах нынешнего президента Петра Порошенко и пояснил свой выбор.

"За какого президента голосовал бы Кернес? Я могу сказать. За Порошенко. Почему? Потому что он прилагал немало усилий, чтобы в Харькове было финансирование метрополитена, чтобы в Харькове было финансирование Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Всемирного банка… и к вопросам, связанным с децентрализацией, улучшением межбюджетных отношений", — сказал мэр Харькова.

В то же время он отметил, что его взгляды не совсем совпадают со взглядами жителей города.

"Я знаю, что харьковчане не дают оценку "хорошо" президенту, я знаю, что они относятся к нему не с таким уважением, как, допустим, к другим политикам. Но мы должны общаться, мы должны разъяснять эти вещи", — добавил он.

Геннадий Кернес gordonua.com

Напомним, Киевский райсуд Полтавы дело Геннадия Кернеса рассматривал более трех лет. Его вместе с охранниками подозревали в похищении и избиении в марте 2014 года участников Евромайдана Сергея Ряполова и Александра Кутянина.

2 марта 2015 года ГПУ уведомила Кернеса о подозрении. 26 марта дело было передано в суд. 10 августа 2018 года судья Андрей Антонов закрыл уголовное производство. Он пояснил это тем, что прокуроры систематически не приходили на дебаты, что было расценено как отказ от обвинения.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что судья ответит за заведомо неправосудное решение. Также в НАПК пообещали проверить декларацию Антонова.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 августа в ответ на скандал с Антоновым Совет судей принял резолюцию, не допускающую его привлечения к уголовной ответственности.