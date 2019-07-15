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"Правовое невежество": Вятрович разгромил идею партии Зеленского

3.5т Читать материал на украинском

В партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" показали незнание законов Украины, предложив вынести на местные референдумы переименования городов, сел и улиц.

Об этом заявил в эфире ObozTV директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович, комментируя соответствующую идею главы партии Дмитрия Разумкова.

По словам Вятровича, данное предложение – "очередное проявление правового невежества Разумкова".

"Он мог бы знать, что в Украине нет закона о местном референдуме, в Украине нет такого инструмента", – заявил директор УИНП.

Новости
Главный "слуга народа": какими заявлениями оскандалился Разумков
Владимир Вятрович

Владимир Вятрович

zik.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что "решение о переименовании городов, сел и улиц должны принимать те, кто непосредственно там находится и живет". По его мнению, "местные советы не всегда отражают в полном объеме интересы местных жителей".

Ранее Дмитрий Разумков допустил возможность проведения референдума по языковому вопросу.

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персоны
Владимир Вятрович Дмитрий Разумков
Место
Украина
Теги
референдум Партия "Слуга народа"
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
В'ятрович в "ЄС" і я за "ЄС"
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