"Правовое невежество": Вятрович разгромил идею партии Зеленского

В партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" показали незнание законов Украины, предложив вынести на местные референдумы переименования городов, сел и улиц.

Об этом заявил в эфире ObozTV директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович, комментируя соответствующую идею главы партии Дмитрия Разумкова.

По словам Вятровича, данное предложение – "очередное проявление правового невежества Разумкова".

"Он мог бы знать, что в Украине нет закона о местном референдуме, в Украине нет такого инструмента", – заявил директор УИНП.

Владимир Вятрович zik.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что "решение о переименовании городов, сел и улиц должны принимать те, кто непосредственно там находится и живет". По его мнению, "местные советы не всегда отражают в полном объеме интересы местных жителей".

Ранее Дмитрий Разумков допустил возможность проведения референдума по языковому вопросу.

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